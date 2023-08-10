高雄市聲暉協會服務聽障成效卓越 SROI成果報告獲英國SUI認證

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）高雄市聲暉協會公益服務成效顯著，SROI成果報告顯示投入1元即可創造3.32元的社會報酬，該報告更獲得國際機構Social Value International（SVI）認證，為台灣少數經國際認證具有高效社會價值的協會之一，表現備獲肯定。

為了持續檢視活動執行策略是否有達成計畫目標，聲暉於2022年委託國立中山大學社企中心團隊，以社會投資報酬率（Social Return on Investment, SROI）進行分析評估。透過蒐集投入成本、產生之成果及利害關係人的回饋等相關資訊數據，量化「聽障青少年關懷服務」與「身心障礙者就業輔導服務」所創造的社會價值及影響力。

SROI成果報告顯示，高雄市聲暉協會2021年在青少年關懷服務與身心障礙者就業服務之SROI值為3.32，即投入1元可創造3.32元的社會價值，足見該機構服務成效顯著。

經團隊專業服務與輔導，此份評估報告書更於今年獲英國「國際社會價值協會」（Social Value International，SVI）認證通過。高雄市聲暉協也躋身經國際認證具有高效社會價值的少數台灣非營利協會之列，表現相當亮眼。

高雄市聲暉協會SROI成果報告書獲得英國機構SUI認證（圖／中山大學社企中心提供）

高雄市聲暉協會長期針對大高雄地區之聽覺障礙者在生活中遇到困難時，適時提供協助，包括：爭取資源、申請補助、建立聽障社群等，讓聽障者生活更加安穩平順。同時也透過校園宣導服務，深入各地學校，接觸至少600多位聽障孩子、一般生、老師等，在聽障孩子成長歷程中提供支持、聆聽，協助他人理解聽障孩子的特質，創造友善同理的校園環境，鼓勵聽障孩子們建立屬於自己的支持網絡；此外也開辦同步聽打服務，幫助聽障者參加社會活動時能理解講者所言，不再顯現茫然神情。2023年度迄今已達408人次受惠，目前仍陸續增加中。

高雄市聲暉協會一路走來，感謝中山大學社企中心團隊的協助，以及英國社會價值協會的肯定，未來也將持續精進、擴大組織效能，爭取更多企業的認同，尋求更多的募款機會，期望提供聽障者更優質的服務品質，創造更多聽障者與聽人交流互動的機會，協助聽障者在交流中接觸新的事物、擴展生活圈，豐富對生活及生涯的多元想像，也讓聽人看見聽障者的多元樣貌，共同打造友善的無障礙共融社會。