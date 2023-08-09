台灣家長好煎熬 誰來請假顧病娃？托盟籲實施彈性育嬰假 以「日」或「小時」請領

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣少子化問題儼然已成國安危機，政府祭出生育、育兒、托育補助來催生，但成效有限。對此，托育政策催生聯盟呼籲政府應跟上國際趨勢，修法實施彈性育嬰假，減輕雙薪或無後援爸媽的煎熬。

面對嚴峻的流感疫情，以及即將迎來9月開學腸病毒高峰，家長不免憂慮是否又要請假顧小孩了？尤其現行規定學前托育機構同1班1週內有兩個小孩感染腸病毒，班級就必須停課7天，當遇到停課或自己孩子感染時，家長的特休、事假、家庭照護假又不夠請時，這並不是政府提高補助、津貼或喊喊催生口號就能解決的問題。

托盟表示，從2021年父親節開始倡議彈性育嬰假，兩年過去了，育嬰假依舊「零修正」，托盟昨（8）日再度召開記者會呼籲政府，盡速修正性別工作平等法、就業保險法，升級現行育嬰假制度，允許家長以「日」或「小時」請領，且用到小孩滿八歲，支持家庭雙薪育兒。

托盟召集人劉毓秀說明，腸病毒停課停托辦法行之有年，以台北市為例，該行政命令從2000年開始實施，後續政府訂有兩性工作平等法、育嬰假等相關法律，但完全沒有整合，以至於雙薪家庭面臨小孩停課，誰來照顧的問題。

他指出，政府常年注重經濟與企業，未正視年輕女性的需求，因而迎來台灣超低生育率以及企業嚴重缺工。

托盟發言人黃喬鈴說明，現行腸病毒一次停課7天，但家長都知道一年不會只發生一次，若育兒爸媽年資淺、年假根本不夠用。不支薪的家庭照顧假，一年只有7天，且與事假合併計算，一年不得超過14天，一旦家長請完特休、家庭照顧假、事假後，將無假可用，雇主也可不再准假。

至於我國的育嬰假，只能以月為單位，用到小孩滿三歲，根本不合用，最終導致媽媽辭職顧小孩，根本不是國家一起養。

育有兩位孩子的家長余佳蔚前陣子才脫離腸病毒停課大魔王。他分享，當初小寶的托嬰中心因腸病毒停課7天。她剛換新工作，老公也在上班，兩人只好協調輪流請假，設法熬過7天。然而第5天小寶中了腸病毒，又必須再停課7天，隔幾天又傳染給大寶，兩個孩子幾乎停課半個月。他只能硬著頭皮請假，甚至浮現「乾脆辭職算了」的念頭。

台灣家長教育聯盟常務監事謝國清分享，女性的能力不亞於男性，但在學校家長會很多志工都是因育兒離職的年輕女性，犧牲職涯對女性不公平，對社會也是損失。

台灣勞工陣線研究員張烽益指出，育嬰留職停薪津貼由就業保險發放，目的是穩定就業，讓員工不因育兒退出職場，而彈性育嬰假是在既有六個月、八成薪中，可彈性的以小時或日使用，請假更彈性，勞資才雙贏。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉直指，面對員工爸媽的育兒需求，勞動部總回應，可請特休假、特休用完請事假，他批評這樣的回應非常不適切。

他說，以奧地利、挪威、丹麥為例，這些國家給家長充足的選擇，可以小時或日請、可以分區段請、甚至用到小孩達某個歲數，但台灣的制度僵化只能以月請，育兒家長撐得非常辛苦。

托盟呼籲政府，彈性育嬰假即是解方，請假單位小，激勵爸爸請領，更有助家長輪流照顧，國家、企業支持員工，爸媽才能無後顧之憂續留職場，職場才有勞動力，社會才有下一代新生力。