川普推翻選舉案亂放話　檢方聲請保護令11日聽證會登場

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）川普因試圖推翻2020總統大選結果一案被起訴，日前又因公開談論案件內容及放話，檢方要求法院發布保護令，川普怒批侵害言論自由。為此，該案將於11日舉行首場聽證會。

川普日前公開談論訴訟案內容、放話，包括在社群媒體Truth Social寫下「如果你衝著我來，我也不會放過你！」

路透社報導，特別檢察官史密斯（Jack Smith）4日因此要求承辦該案的聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）發出保護令，令川普不得公開討論本案事務，並對川普及其團隊如何處理局共享證據施加相關限制，以免對該案的公平司法行政產生不利影響，對證人產生寒蟬效應。

川普團隊則認為，此舉侵犯川普「在第一修正案之下享有的權利」。

在庭上，川普的律師及檢方為何時安排聽證會討論保護令一事起爭執，檢察官表示本週都有空，川普的辯護團隊則希望時間訂在下週。

法官楚坎最後將聽證會訂於美東時間11日上午10點（台灣時間晚間10點），並要求川普的律師及史密斯出席，以確認如何使用共享案件證據，川普則無需本人出席。這是楚坎首次就本案舉行聽證會。

報導指出，雙方在聽證會日期上的分歧，是川普團隊拖延或放慢法律程序的最新手法。此外，特別檢察官史密斯（Jack Smith）以兩起獨立刑事案件分別對川普起訴，一為私藏國家機密文件案，二為意圖推翻2020大選案，川普兩件案都拒不認罪，其團隊在應對這兩件案子可能面臨後勤挑戰。