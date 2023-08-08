台積電攜手博世、英飛凌與恩智浦•2024下半年德國建廠　台灣高雄廠拍板導入2奈米製程

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 晶圓代工廠台積電高雄廠最新建廠計畫今天(8/8)出爐，決定導入先進的2奈米製程，將於2025年量產。

台積電高雄建廠計畫一波三折，原先規劃於高雄建2座廠，包括7奈米及28奈米廠，其中，7奈米廠因智慧手機和個人電腦市場需求疲軟而有調整。

台積電於今年4月法說會進一步宣布調整28奈米的擴展計畫，將專注於更先進製程技術的產能擴張，晶圓廠興建工程則照常進行。台積電目前正式決定高雄廠將導入先進的2奈米製程。

中央社報導, 據台積電規劃，2奈米製程將於2025年量產，採用奈米片電晶體結構。同時，台積電在2奈米發展出背面電軌解決方案，適用於高效能運算相關應用，目標在2025年下半年推出，2026年量產。

台積電先前計劃2奈米生產基地落腳竹科和中科，現在高雄廠也成為2奈米基地。

另外台積電8/8也宣布，與羅伯特博世、英飛凌和恩智浦計劃共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（ESMC），提供先進半導體製造服務。ESMC總投資金額超過100億歐元（約新台幣3530億元），目標於2024年下半年建廠，於2027年底開始生產。

根據台積電官網消息, 該公司董事會今天核准資本預算約60億5950萬美元（約新台幣1927億5269萬元），用於廠房興建及廠務設施工程、建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能。

台積電董事會同時核准:

==於不超過歐元34億9,993萬元（約美金38億8,490萬元）之額度內投資由台積電主要持股之德國子公司European Semiconductor Manufacturing Company（ESMC） GmbH，以提供專業積體電路製造服務。

==另於不超過45億美元（約新台幣1431億4500萬元）額度內，增資100%持股之子公司TSMC Arizona (美國亞利桑那) 。

台積電官網在8/8發布的另一新聞稿與德國建廠有關, 內容指出:

台灣積體電路製造股份有限公司、羅伯特博世公司（Robert Bosch GmbH）、英飛淩科技股份公司（Infineon Technologies AG）和恩智浦半導體（ NXP Semiconductors N.V.）今（8）日宣佈，有計劃將共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（European Semiconductor Manufacturing Company, ESMC），以提供先進半導體製造服務。

ESMC代表著300mm(12吋) 晶圓廠興建計畫邁出了重要的一步，支援汽車和工業市場中快速成長的未來產能需求，其最終投資定案尚待政府補助水準確認後決議。此計畫依據《歐洲晶片法案》（European Chips Act）的框架制定。

此計畫興建的晶圓廠預計採用台積公司28/22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS），以及16/12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，月產能約40,000片300mm（12吋）晶圓。藉由先進的FinFET技術，將能進一步強化歐洲半導體製造生態系統，且創造約2,000個直接的高科技專業工作機會。ESMC目標於2024年下半年開始興建晶圓廠，並於2027年底開始生產。

籌備中的合資公司經監管機關核准並符合其他條件後，將由台積公司持有70%股權，博世、英飛凌和恩智浦則各持有10%股權。透過股權注資、借債，以及在歐盟和德國政府的大力支持下，總計投資金額預估超過100億歐元。該晶圓廠將由台積公司營運。

台積公司總裁魏哲家博士表示：「本次在德勒斯登的投資展現了台積公司致力於滿足客戶策略能力和技術需求的承諾，我們很高興有機會加深與博世、英飛凌和恩智浦半導體的長期合作夥伴關係。歐洲對於半導體創新來說是個大有可為之地，尤其是在汽車和工業領域方面，我們期待與歐洲人才攜手，將這些創新引入我們的先進矽技術中。」

博世集團董事會主席Dr. Stefan Hartung表示：「半導體不僅是博世成功的關鍵，其可靠的可取得性對於全球汽車產業的成功也至關重要。博世不僅持續擴大我們自有的製造設施，做為汽車供應商，我們亦透過與合作夥伴的密切合作來進一步鞏固汽車供應鏈。我們很高興能爭取到與台積公司這樣的全球創新領導者攜手，以強化德勒斯登半導體晶圓廠周邊的半導體生態系統。」

英飛凌執行長Jochen Hanebeck表示：「我們的共同投資對支持歐洲半導體生態系統而言是一重要里程碑，這項計畫強化了德勒斯登作為全球最重要半導體樞紐之一的地位，而此地更早已是英飛淩最大的前端製程據點所在。英飛凌將利用此全新產能滿足不斷成長的需求，尤其針對汽車和物聯網領域的歐洲客戶。先進的製造能力將為開發創新技術、產品和解決方案提供基礎，以應對低碳化（decarbonization）和數位化（digitalization）等全球性挑戰。」

恩智浦半導體總裁兼執行長Kurt Sievers表示：「恩智浦半導體非常致力於強化歐洲的創新和供應鏈彈性，我們感謝歐盟、德國和薩克森自由邦認可半導體產業的關鍵角色，並對推動歐洲晶片生態系統做出實際承諾。這個嶄新且標誌性的半導體晶圓廠建設，將為因急劇增加的數位化和電氣化而需要各式矽製品的汽車和工業領域，提供所需的創新和產能。」

台積電攜手博世、英飛凌與恩智浦•2024下半年德國建廠 台灣高雄廠拍板導入2奈米製程