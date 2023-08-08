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族群越來越多元　預計2024年白人將佔據美國總人口數的一半以下

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/08 18:02
美國人口普查局預測，到了2045年，白人將佔據總人口數的50%以下（圖／美聯社）

美國人口普查局預測，到了2045年，白人將佔據總人口數的50%以下（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據預測，美國在2045年時，白人人口將佔據美國人口的一半不到。

美國政治媒體The Hill報導，美國人口普查局預測，到了2045年，非西班牙白人將佔美國人口的49.73%，不到總人口的一半，2050年預計將更進一步下降至47.81%，若只計算未成年人，恐怕將連40%都無法達到。

報導指出，美國正面齡人口高齡化現象，越是年輕的族群，人種多樣性就越高。

智庫布魯金斯研究所的一名首席研究員表示，以2020年人口普查資料分析各年齡層的非西班牙裔白人比率後，結果顯示，75歲以上為77.1%，65～74歲為73.1%，55～64歲為66.9%，45～54歲為58.7%，35～44歲為54.5%，25～34歲52.7%，18～24歲為50.5%，可見比率明顯逐漸下降。

紐約市立大學社會學榮譽教授Richard Alba表示，白人長期以來一直是美國的最大種族群體，雖然美國將成為更多元化種族的新主流社會，但白人仍會佔據很大一部分。

在1980年代白人佔據美國人口的80%，但如今多元種族人口急遽增加，預計到2020～2050年將增加兩倍。

Alba指出，現在的人口普查讓名眾只有單一選擇，但隨著混血家庭的上升，美國應該改變人口調查的種族範圍，提高對人種的理解，因為這就是美國的未來，應該提前計畫。
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