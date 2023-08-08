台灣首屆半島花花生活節恆春登場　演出名單、半島肆集、Silent Dicco搶先報名！

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）半島花花生活節邀請金曲獎爵士音樂人楊曉恩，大佛普拉斯原聲帶鼓手樹葉，客家歌手劉榮昌，斯洛維尼亞吉他手Mihael Hrustelj演出，將於8月11日至21日舉行。

半島花花生活節由恆春半島在地團隊火箭人實驗室主辦，邀請的演出者楊曉恩從小學鋼琴和薩克斯風多種樂器，長大後從事教學、帶領樂團、在餐廳演出也都離不開音樂，直到阿嬤過世後，才發現自己想要做出能令人感動的音樂，希望能和台灣的傳統文化有更多連結。

劉榮昌認為，音樂要能長久地被聆聽，語言是其中一個重要元素，他學母語並致力於記錄土地與人的關係。來到恆春拜訪國寶阿嬤-張日貴和月琴製作的工作室後有許多觸動，希望透過不同音樂的交流與創作，減緩環境與文化消逝的速度。

同樣來到恆春駐村的音樂人-廖柏鈞(樹葉)，曾和林生祥、陳珊妮等合作專輯獲得金曲獎，喜愛各類音樂風格，龐克、金屬、搖滾到爵士，這次要在駐村期間發掘和民謠碰撞的可能性。

斯洛維尼亞吉他手Mihael，集結民謠、古典、爵士、流行於一身，來過台灣數次，非常喜歡台灣的風景與人，他期待再次來台能夠探索到新的元素做創作。

不同於以往音樂人駐村只在一個地點的展演方式，他們都將在火箭人實驗室首度辦理的半島花花生活節要演出駐村期間的創作，分別有8月11日在日日旅海，8月21日城東大院子的場地作表演。

半島肆集有live音樂和二手市集，蓋亞村安排了非洲鼓、火舞、手碟和Didgeridoo的樂手共同演出，呈現大地風格的野性。

好好吃飯與民生電器合作舉辦Silent Dicco，邀請民眾帶上耳機選擇想聽的音樂跳舞；三富大酒店有5組音樂人以不同樂器即興創作，富集市場則邀請到3組不同的電子音樂DJ輪番上陣。波波俱樂部安排曾在半島歌謠祭演出的日本吉他手-渥美幸裕再度來台演出；另有月琴與民謠工作坊。

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