屎裡游泳？世界鐵人三項賽後57名選手上吐下瀉 英國海域驗出驚人大腸桿菌菌落

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）世界鐵人三項系列賽英國站賽事於日前登場，如今傳出57名選手參加海泳項目後出現腹瀉和嘔吐症狀，有選手抱怨像在屎裡游泳。根據英國環保署在賽前3天針對羅克海灘進行的水質檢測結果，100毫升有3900個大腸桿菌菌落，比前一個月高出39倍。

英國衛報報導，約2000人上週末參加在英格蘭東北部桑德蘭（Sunderland）舉辦的世界鐵人三項系列賽（World Triathlon Championship Series）英國站賽事，其中一個比賽項目是在桑德蘭市羅克海灘（Roker beach）外海游泳，賽後卻有至少57名選手上吐下瀉，而英國衛生安全局(UKHSA)已將檢測患病者的樣本，以確定患病原因。

28歲澳洲選手Jacob Birtwhistle表示，完成賽事後他就「感覺身體不適」，我想這就是你在屎裡游泳後的感受，他認為游泳比賽應該要取消；另一名選手說，完賽當晚，他抱著馬桶吐了一整晚。51歲英國選手Ailith Eve Harley-Roberts說，她自己沒有身體不適，不過有其他部分參賽者出現如胃部翻攪般的不適感。

就在比賽前3天的7月26日，英國環保署針對羅克海灘進行例行性水質檢測，檢測結果顯示每100毫升有3900個大腸桿菌菌落，比前一個月高出39倍。感染大腸桿菌的病徵多為腸胃道症狀，包含胃痛、腹痛、腹瀉和拉血便等。

對此，英國鐵人三項運動協會（British Triathlon）回應，該檢測結果是在比賽登場後才公布，且是針對比賽水域以外的地方所做的，他們強調，協會自行送驗的結果均符合賽事要求標準。

事實上，這場比賽是在靠近海岸線的區域進行，而此處長久以來遭排放廢水，但當地自來水公司Northumbrian Water堅稱，自2021年10月以來，羅克就沒有排放「可能會影響水質」的污水，因此並不可能會影響到這次鐵人三項賽事。

據專家表示，影響水質的原因很多，包含自來水公司管線出現污水溢流、道路和農地的徑流等。