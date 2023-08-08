新北《Super寶貝輔導秘笈14招》專書亮相　專業解讀幼兒情緒行為

新北市教育局今(8)日舉辦《Super寶貝輔導秘 笈14招》新書發表會，教育局長張明文親自致贈新書給學校代表， 期待透過這本專書讓幼生學習更有效、教師輔導更專業。

這次出版的專書是由資深的巡迴輔導老師集思廣益， 討論具體可行的問題行為處遇策略編輯成冊，提供普通班老師參考。 專書內共有五個個案故事，每個故事都包含以下四個要素： 個案小故事、發生什麼事、個案怎麼了、我們該怎麼做， 是教師實用的教學寶典。 找出特殊幼兒行為背後的真正動機即是處理孩子行為問題的關鍵， 這本專書希望透過故事的方式， 協助老師釐清幼兒情緒行為表現可能的原因， 並思考有效的介入策略，十分有助於教師專業成長。

土城國民小學附設幼兒園學前特教班老師洪晴薇分享， 班上的小葉是個情緒表達較激烈的孩子，遇到挫折時除了大哭大叫、 還會讓自己摔倒在地。面對這樣的孩子， 她教學過程中使用了專書中所提到的行為輔導策略， 搭配學期主題挑選幾本情緒相關繪本並自製情緒圖卡， 教導孩子辨識情緒，並嘗試繪製專屬自己的情緒臉譜書， 當小葉出現負向情緒時，會引導她選擇圖卡來表達， 在進行圖卡選擇的過程中觀察到小葉的情緒逐漸趨緩。 家長也回饋表示孩子變得比較能溝通，挫折忍受度有提高一些了， 且有更多互動性的語言出現。

秀山國民小學設有5班學前特教班，附設幼兒園主任許媛妃說明， 為增進特生與他人社會互動的機會， 在教學活動中會安排普特生的融合活動， 並運用專書中的行為輔導策略。祐祐對於活動指令理解不佳， 參與新活動時，常會出現激烈情緒並拒絕參與活動， 但在融合活動時，因有普班同儕的邀請與示範， 祐祐逐漸能理解活動規則，配合度也提升不少， 現在都能開心的參與活動唷！許主任進一步分享， 在融合的過程中運用了同儕的力量，看到特生們一點一滴地進步， 也願意嘗試一起參與活動，真的很感動！

教育局表示，新北市自105年起率全國之先，致力推廣融合教育， 111學年度參與園所共計32園，公立幼兒園設有集中式特教班的 28間學校均有參與，也包含4校無特教班學校， 邀請專家學者入園指導及並辦理全市性教學觀摩活動， 提供第一線的教師專業支持，協助解決現場教學與融合遇到的問題。

另外，新北市112學年度起學前特殊教育班計95.5班， 未來規劃於113-115學年度增設11.5班，達107班， 未來也將持續針對特殊教育需求幼兒，提供各類支持性服務資源， 包括安排特教助理人員服務於教師督導下，協助幼兒班級生活適應； 提供相關專業團隊服務，包括物理、職能及語言治療師； 安排巡迴輔導服務定期入班， 提供安置於普通班之特教幼兒及教師專業輔導與諮詢服務， 一同守護孩子成長。

贈書儀式，張明文局長(左2)贈送專書予中和國小呂郁原校長(左3)、唐翊婷老師(左1)、周芷昀主任(右1)。（照片由新北市教育局提供）

《Super寶貝輔導秘笈14招》專書。（照片由新北市教育局提供）