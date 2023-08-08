新北《Super寶貝輔導秘笈14招》專書亮相　專業解讀幼兒情緒行為

新北市教育局今(8)日舉辦《Super寶貝輔導秘笈14招》新書發表會，教育局長張明文親自致贈新書給學校代表，期待透過這本專書讓幼生學習更有效、教師輔導更專業。
這次出版的專書是由資深的巡迴輔導老師集思廣益，討論具體可行的問題行為處遇策略編輯成冊，提供普通班老師參考。專書內共有五個個案故事，每個故事都包含以下四個要素：個案小故事、發生什麼事、個案怎麼了、我們該怎麼做，是教師實用的教學寶典。找出特殊幼兒行為背後的真正動機即是處理孩子行為問題的關鍵，這本專書希望透過故事的方式，協助老師釐清幼兒情緒行為表現可能的原因，並思考有效的介入策略，十分有助於教師專業成長。
土城國民小學附設幼兒園學前特教班老師洪晴薇分享，班上的小葉是個情緒表達較激烈的孩子，遇到挫折時除了大哭大叫、還會讓自己摔倒在地。面對這樣的孩子，她教學過程中使用了專書中所提到的行為輔導策略，搭配學期主題挑選幾本情緒相關繪本並自製情緒圖卡，教導孩子辨識情緒，並嘗試繪製專屬自己的情緒臉譜書，當小葉出現負向情緒時，會引導她選擇圖卡來表達，在進行圖卡選擇的過程中觀察到小葉的情緒逐漸趨緩。家長也回饋表示孩子變得比較能溝通，挫折忍受度有提高一些了，且有更多互動性的語言出現。
秀山國民小學設有5班學前特教班，附設幼兒園主任許媛妃說明，為增進特生與他人社會互動的機會，在教學活動中會安排普特生的融合活動，並運用專書中的行為輔導策略。祐祐對於活動指令理解不佳，參與新活動時，常會出現激烈情緒並拒絕參與活動，但在融合活動時，因有普班同儕的邀請與示範，祐祐逐漸能理解活動規則，配合度也提升不少，現在都能開心的參與活動唷！許主任進一步分享，在融合的過程中運用了同儕的力量，看到特生們一點一滴地進步，也願意嘗試一起參與活動，真的很感動！
教育局表示，新北市自105年起率全國之先，致力推廣融合教育，111學年度參與園所共計32園，公立幼兒園設有集中式特教班的28間學校均有參與，也包含4校無特教班學校，邀請專家學者入園指導及並辦理全市性教學觀摩活動，提供第一線的教師專業支持，協助解決現場教學與融合遇到的問題。
另外，新北市112學年度起學前特殊教育班計95.5班，未來規劃於113-115學年度增設11.5班，達107班，未來也將持續針對特殊教育需求幼兒，提供各類支持性服務資源，包括安排特教助理人員服務於教師督導下，協助幼兒班級生活適應；提供相關專業團隊服務，包括物理、職能及語言治療師；安排巡迴輔導服務定期入班，提供安置於普通班之特教幼兒及教師專業輔導與諮詢服務，一同守護孩子成長。
贈書儀式，張明文局長(左2)贈送專書予中和國小呂郁原校長(左3)、唐翊婷老師(左1)、周芷昀主任(右1)。（照片由新北市教育局提供）
《Super寶貝輔導秘笈14招》專書。（照片由新北市教育局提供）