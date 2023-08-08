新北千萬獎學金投資青年　連續14年累積破億支持圓夢

新北市「112年度高級中等以上學校學生獎學金」7 月31日公告錄取名單，申請人數共計4,670名， 其中大專院校組錄取335名，每人核發2萬元；高中職組錄取44 5名，每人核發1萬元，共計發出破千萬獎學金，錄取名單中共有3 22名弱勢學生，秉持不只是給魚吃，更給釣竿精神， 期待獎學金能夠照顧更多學生，能夠在人生的道路上發光發熱。

教育局表示， 辦理高中職以上學生獎學金是為鼓勵新北市的莘莘學子， 可以在人生道路上持續追夢， 且優先錄取低收入戶及身心障礙弱勢學生， 關懷與鼓舞更多弱勢家庭學子，政策推行至今已邁入第14年， 累積金額已破億，造福將近1萬1,000名學子， 藉由獎學金發放，讓這些優秀的學生可以勇敢面對現實生活的困難， 不被挫折打垮，也可以在求學路上心無旁鶩，朝夢想前進。

新北高工資料處理科王鈺得同學表示，因出生在單親家庭， 資源相對比別人少，更想努力學習一技之長來增進自己能力， 就讀資料處理科，不僅可以學到多方面的知識， 也希望能找到未來出路。能獲得這筆獎學金給自己很大的激勵， 計畫會將獎學金用在升學上各類證照費、學雜費等， 繼續努力充實自我。也要謝謝一路以來提點、支持及陪伴的父母、 師長及朋友，困難時刻總在身邊陪伴。

同校模具科李駿侑同學也表示，曾經經歷過學習的挫折， 預計要將這筆獎學金運用在購買專業書籍和參加相關課程， 增加知識和提高自己的專業水平，也想對未來的學弟妹們說， 學習的路上會遇到挑戰，但只要堅持努力，一定能夠克服困難， 邁向成功。

樹人家商觀光科的鄭安喬同學則說，在求學的路上，始終抱持著「 認真、學好、學滿」的心態，努力朝設定好的目標邁進。 她很感謝能獲得這份獎學金，讓其在實習時無後顧之憂， 也能有多餘的經濟能力規劃更多的目標，持續精進自己， 朝圓夢而努力。除了努力考取證照之外， 也會用獎學金提升外語能力，繼續精進，進社會後回饋所學， 為臺灣盡一份力。

教育局表示，新北市照顧高中職及大專校院就讀學生， 也持續關懷弱勢學子，連續14年不間斷辦理高中職以上學生獎學金 政策，鼓勵學生運用獎學金投資自己， 更協助更多學生克服生活上困難， 能夠更加專注且堅定在自己的人生道路上，追逐夢想成為頂尖人才， 將來更可以回饋社會。

新北高工資料處理科_王鈺得。（照片由新北市教育局提供）

新北高工模具科-李駿侑。（照片由新北市教育局提供）