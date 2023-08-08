臺灣土銀網球女將梁恩碩　在成都世大運勇奪2金1銅

臺灣土地銀行女子網球隊員梁恩碩參加「2021年成都世大運」大放異彩，摘下2金1銅的好成績，包括網球女子團體與女雙金牌、女單銅牌。

梁恩碩身材雖不高大，但球速剛猛有力，因此又被稱為網壇「小鋼炮」，她也是台灣首位在ITF大滿貫青少年組奪下網球女單冠軍的超級強將。梁恩碩在本屆世大運網球女子團體賽率先幫中華隊摘金，隨後在5日經歷上、下午兩場鏖戰，在上午網球女單四強賽中，梁恩碩敗給地主中國選手，以銅牌作收；所幸她在下午的網球女雙決賽復仇成功，以2比0擊落地主隊對手，笑納金牌。

土銀羽球、網球隊員代表中華隊參與本屆「2021年成都世大運」捷報連連，除土銀羽球隊在男女混合團體賽逆轉地主中國隊摘金並締造二連霸佳績，土銀網球隊員梁恩碩更拿下2金1銅的戰果，累計土銀在本屆世大運已為國打下3金2銅。

土地銀行自民國65年成立羽球隊、86年成立女子網球隊，每年編列預算培育羽、網球隊，每月發給營養費並安排球員出國參賽，另近年土銀也和各級學校簽訂建教合作契約，共同為國家培養年輕具潛力的優秀選手，堪稱國內羽球、網球國手搖籃。

近年土銀已培育出不少優秀國手，除「麟洋配」王齊麟與李洋為我國成功奪下第一面奧運羽球金牌(2020東京奧運)外，女網梁恩碩、女子羽球的女雙李芷蓁/許尹鏸等皆為女性強將，羽球男雙「李氏兄弟」李芳任/李芳至、蘇力瑋/林煜傑、張課琦/柏禮維，羽球男單的「左手重砲」林俊易、新秀蘇力揚與廖倬甫等選手亦為國際賽常勝軍。

同時，土銀積極落實企業社會責任、定期舉辦羽球公益教學，協助學生與弱勢族群獲更多體育受教權，今年以來陸續舉辦「土銀有愛，關懷及陪伴羽球體驗營」、「青少年羽球夏令營」等公益活動。在長年耕耘下，土地銀行連續14年獲教育部頒發體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三大獎，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）的社會參與成果。