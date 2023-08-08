臺灣土銀「麟洋配」手感回溫　再奪澳洲羽球公開賽銅牌

臺灣土地銀行羽球隊再傳捷報，土銀「麟洋配」王齊麟及李洋於超級500系列的澳洲羽球公開賽再奪男雙銅牌，這也是兩人今年在連續4個超級500以上系列賽奪牌，顯見「麟洋配」手感逐步回溫。

土銀「麟洋配」自2020東京奧運拿下臺灣羽球史上第一面奧運金牌後，近年深受低潮及傷勢所困，僅在去年台北公開賽拿下銀牌。所幸今年「麟洋配」狀況回溫，在4月亞錦賽及7月加拿大超級500公開賽皆奪下銅牌，7月底的日本超級750公開賽更奪下金牌宣告強勢回歸，而本次在澳洲超級500公開賽亦拿下銅牌，目前「麟洋配」世界排名已回升到第14名。

在本次澳洲超級500公開賽四強賽，「麟洋配」強碰世界排名第9的南韓組合，雙方在前半段比賽緊咬比數，但王齊麟隨即因腰部及腿部舊傷復發而喊出暫停，回到場上後，其得分武器重砲殺球及移動能力明顯下降，一度形成2打1局勢，最終「麟洋配」不敵南韓組合，以銅牌作收。

考量「麟洋配」兩人健康狀況，土銀羽球團隊先行協助兩人回國短暫復健及訓練。若確定健康無虞，「麟洋配」將積極備戰8月底在丹麥的世界羽球錦標賽，力爭世界排名積分與下屆奧運參賽權，全力捍衛奧運金牌衛冕寶座。

近年土地銀行羽球隊選手世界排名大幅提升，目前男單有2位、男雙有3組、女雙及混雙各有1組選手居世界排名前50名內，土銀選手自今年以來在超級系列賽事已奪下2金、3銀及7銅豐碩戰果。同時，土銀羽球隊、網球隊在本屆「2021成都世大運」的羽、網球項目也拿下3金2銅好成績，球員為國爭光之餘亦樹立運動生涯里程碑。

此外，土銀也積極落實企業社會責任、定期舉辦羽球公益教學，協助學生與弱勢族群獲更多體育受教權，自今年以來陸續舉辦「土銀有愛，關懷及陪伴羽球體驗營」、「青少年羽球夏令營」等公益活動。在長年耕耘下，土地銀行已連續14年獲教育部頒發體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三大獎，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）的社會參與成果。