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中華電信公布2023年第二季營運成果

By 台灣英文新聞
2023/08/08 17:03

中華電信（2412）今日（8/8）公布自結之2023年第2季合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs）編製之2023年第2季合併營收為534.6億元，較去年同期增加2.0%；營業淨利為122.6億元，增加2.0%；EBITDA為221.9億元，較去年同期增加1.0%；歸屬於母公司業主之淨利為99.3億元，增加2.9%；每股盈餘1.28元；上述財務指標包括營業淨利、EPS、EBITDA及淨利皆超越財測目標。

董事長郭水義表示：「中華電信第二季表現亮眼，在市場競爭上充分展現優勢與韌性。上半年每股盈餘成長勁揚，達2.52元，創6年新高；第二季所有財務指標均超越財測目標。業務面上，我們在各領域都取得了卓越的成長，尤其是第二季行動服務營收年成長6.4%，且達連續22個月增加。同時，行動客戶數和ARPU亦顯著成長，使中華電信在台灣行動市場的行動服務營收市占率年成長至39.9％，客戶數市占率亦成長至37.0％。營收市占率較客戶數市占率超出2.9％，反映中華電信健康的客戶結構和領先同業的營收成長動能。」總經理林昭陽進一步說明：「企客新興業務營收亦表現優越，其中，5G企業專網收入年增四倍，大數據營收年增67％，中華電信對數位轉型及AI浪潮充滿信心。」

「我們對產業前景看法樂觀，未來資通訊市場可望朝良性發展，中華電信也會以龍頭業者帶動整體電信產業為客戶創造長期價值。台灣的5G滲透率穩健發展，亦符合我們預期，有利中華電信持續鞏固產業領導地位。我們在各個服務市場保有最大市占率和成長潛力，有信心在市場競爭中維持領先。」

郭董事長指出：「中華電信的願景是成為以永續發展為基礎的國際標竿企業，以及數位生態系統賦能者的領導品牌，賦能利益關係人以利推動創新並創造價值。我們積極進行數位轉型，堅守誠信為本、客戶信賴、創新創價和承諾當責的共同價值觀，持續精進以滿足不斷變化的客戶需求與市場。我們對未來的道路充滿熱情，在追求卓越的路上，非常感謝投資人與客戶長期的支持。」

營業收入

2023年第2季合併營收534.6億元，較去年同期增加2.0%。

第2季個人家庭事業群稅前淨利增加10.4%，受惠於電信服務持續成長，同時用人費用及折舊費用減少。營收為327.65億元，增加3.9%。行動服務營收增加6.4%，主因客戶升級至5G服務及月租型客戶數成長，同時受惠於漫遊營收成長。固網服務營收持平，惟固網寬頻營收成長，受惠於升速方案推廣成功以及Wi-Fi服務持續成長，增加2.9%。受惠於iPhone供貨回穩，銷貨收入增加4.8%。

第2季企業客戶事業群稅前淨利減少11.9%，營收為175.4億元，減少1.2%，主因獲利較高之簡訊業務下滑，去年同期認列一次性大型智慧能源專案營收而墊高基期，以及認列內部碳費。儘管第二季ICT業務營收較去年同期減少，行動服務營收因客戶持續升級至5G服務與國際漫遊營收增加而成長，子公司銷貨收入亦成長。固網服務營收因語音下滑而微幅減少，惟數據網路及寬頻接取營收如預期持續成長。

第2季國際電信事業群稅前淨利減少6.6%，主因其他業外費用增加，包含外匯評價損失及內部碳費影響。排除上述影響，稅前淨利則有強勁的雙位數成長。貢獻。營收為21.7億元，增加23.2%，主因國際客戶對國際電路出租、IDC及雲端等新興業務需求強勁。

營業成本與費用

2023年第2季總成本與費用為412.0億元，較去年同期增加2.0%。

營業淨利與本期淨利

2023年第2季營業淨利為122.6億元，較去年同期增加2.0%。營業淨利率為22.9%，去年同期為22.9%。本期歸屬母公司業主之淨利為99.3億元，增加2.9%。每股盈餘1.28元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2023年6月底來自營業活動的淨現金流量為284.7億元，較去年同期增加3.9%。2023年6月底現金與約當現金為497.6億元，較2022年6月底減少8.3%。

2023年第2季EBITDA為221.9億元，較去年同期增加1.0%。EBITDA margin為41.51%，去年同期為41.90%。

業務資訊

行動電話業務

截至2023年6月底，行動電話客戶數為1,284萬，較去年同期增加5.0%。第二季整體行動服務營收為161.7億元，增加6.4%；行動090月租型ARPU為545元，較去年同期增加4%。

固網寬頻/網際網路業務

截至2023年6月底，中華電信寬頻客戶數為438萬，較去年同期增加0.3%；HiNet寬頻客戶數為367萬，較去年同期增加0.8%。第二季整體固網寬頻營收為109.1億元，增加3%，固網寬頻ARPU為774元，較去年同期增加1.1%。

固網語音業務

截至2023年6月底，市話客戶數累積為927萬。

更新時間 : 2023-08-08 18:58 GMT+08:00

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