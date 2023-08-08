父子創立「山香研茶」品牌　奪得新北市美人茶特等獎

石碇區農會今(8)日辦理「新北市美人茶評鑑比賽」 頒獎典禮，新北市政府農業局長李玟出席頒獎，肯定農友努力， 本次為坪林區蘇文松拿下特等獎，蘇文松與兒子共同創立「 山香研茶」品牌，今(8)日也是父親節， 蘇文松笑著表示能夠獲得特等獎，是最好的父親節禮物。

蘇文松18歲就開始製茶，家族從事製茶事業已有160 多年，現為第五代，累積40多年的製茶功夫，7年間獲得3次新北 市美人茶特等獎殊榮， 與弟弟蘇志成及兒子蘇冠軒共同經營清境茶園，茶園經營面積有5. 5公頃，茶產量1年約10,000台斤，除了產製美人茶， 還有包種茶及蜜香紅茶。蘇文松表示， 美人茶是以手採嫩芽做為製茶原料， 為了讓小綠葉蟬叮咬茶葉數量增加，茶園不噴灑農藥， 並以傳統人工鋤草，耗時費工，營造出與小綠葉蟬共生的環境， 提高茶葉的品質。此外，蘇文松與兒子蘇冠軒自創「山香研茶」 品牌，以歷代相傳頂尖製茶技藝，不斷研究包種茶特色香氣， 除了茶園販售外，也上架電商平台， 讓各地顧客都可以透過網路訂購，支持在地茶葉品牌。另外， 本次獲獎最年輕為79年次青農張智翔，為石碇張家茶莊第三代， 茶莊今年獲得頭等獎、金質獎及銀質獎， 張智翔日文系畢業後在外學習茶葉銷售近6年，3年前返鄉承接家族 茶產業，持續精進茶莊經營及製茶技術， 未來也將家族茶產業結合日文專業行銷推廣，拓展外銷機會。

石碇區農會理事長陳金財表示，美人茶屬重發酵茶， 又稱白毫烏龍茶、椪風茶，茶特色在於茶樹嫩芽經小綠葉蟬叮咬而製 成，俗稱「著蜒」，經啃食後的茶樹，代謝生成特殊成分，轉化散發 出獨特熟果香與甘甜蜜香，茶湯呈琥珀色、紅潤香醇。 在炎炎夏日中，美人茶可以使用冷泡法，用6公克的原片茶放入30 0cc的冷開水再放到冰箱3小時，等到茶湯出現金黃琥珀色即可， 冰涼的冷泡茶絕對是夏天最適合的茶飲。

新北市農業局表示，新北市推動農業健康市/式， 致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業， 透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶， 提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定， 讓新北好茶品牌提升價值。在地茶品可洽石碇區農會(02) 2663-1214或洽在地茶農友蘇文松(02- 26658108、0910-038982)、張智翔( 0922-625633)選購。

這次獲獎最年輕為79年次青農張智翔，為石碇張家茶莊第三代，茶莊今年獲得頭等獎、金質獎及銀質獎。（照片由新北市政府農業局提供）

新北市政府農業局長李玟(左2)出席「新北市美人茶評鑑比賽」頒獎典禮，肯定農友努力，這次為坪林區蘇文松(左3)拿下特等獎，蘇文松與兒子蘇冠軒(左4)共同創立「山香研茶」品牌。（照片由新北市政府農業局提供）

石碇張家茶莊第三代張智翔(右4)，茶莊今年獲得頭等獎、金質獎及銀質獎。（照片由新北市政府農業局提供）