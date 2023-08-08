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更新【有片】台灣鴻海創辦人郭台銘發表新書　提醒年輕人：投資自己是最好的理財

■新書名為《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄 》。■郭台銘在現場回答問題時也強調, 台灣已經在全球扮演很重要的角色, 台灣年輕人自然也有舉足輕重的地位, 他希望台灣可以成為相當重要的科技龍。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/08 17:50
圖/中央社

圖/中央社

更新時間: 2023-08-08 17:49

首次發稿: 2023-08-08 16:24

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 鴻海創辦人郭台銘出版新書「郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄」，8日下午在台北舉行發表會，郭台銘親自到場與書迷座談。

因為今天適逢父親節, 郭台銘夫人曾馨瑩也來到現場, 兩個女兒驚喜獻花給爸爸, 令郭台銘相當感動。

更新【有片】台灣鴻海創辦人郭台銘發表新書　提醒年輕人：投資自己是最好的理財

鴻海創辦人郭台銘（左2）8日父親節當天在台北出席新書發表活動，郭台銘女兒郭曉玲（左3）、郭曉如（左）驚喜現身、獻花致意，讓郭台銘感動落淚。中央社

更新【有片】台灣鴻海創辦人郭台銘發表新書　提醒年輕人：投資自己是最好的理財

鴻海創辦人郭台銘（右2）8日下午在台北出席新書發表活動，郭台銘妻子曾馨瑩（左2）陪同出席，女兒郭曉玲（右）、郭曉如（左）也驚喜現身，4人同台合影。中央社

郭台銘在回答現場粉絲提問時說，到外國留學的人，他建議不要急著回台灣, 可以在國外稍作停留, 培養世界觀, 同時尋找有未來與發展潛力的工作。

他強調, 台灣已經在全球扮演很重要的角色, 台灣年輕人自然也有舉足輕重的地位, 他希望台灣可以成為相當重要的科技龍

針對投資理財, 他提醒年輕人, 投資自己學習自已有興趣的專業技術或者技能, 是最好的理財方式, 投資自己永遠不會賠錢! 現場觀眾也給予熱烈掌聲 (2:02:00) 。

郭台銘也提到居住正義的問題。他以Walmart當年販售一般人都買得起的「素人維他命」, 來比喻社會住宅對台灣未來發展的重要性(2:06:46) 。他說, 只有讓年輕人住得安心, 他們才敢結婚生子, 讓「0到6歲國家養」。

另外有一位從事室內設計的粉絲問到, 年輕人應如何面對廣大的國外市場。

更新【有片】台灣鴻海創辦人郭台銘發表新書　提醒年輕人：投資自己是最好的理財

郭台銘回答, 台灣市場較小, 發展難免受限, 加上少子化的趨勢, 再過大約30年, 當他100歲的時候, 台灣人口可能降到2000萬人以下。

他建議年輕人應該走出台灣, 到世界各地去看看, 不論是留學或是遊學, 能夠在國外得到工作就業經驗當然更好, 都能培養國際觀, 對自己是很好的投資, 也能提升自己面對國外市場時的競爭力。

他舉例說國外例如荷蘭也很小, 但他們的觀念, 是把全世界當舞台, 小孩從出生開始就培養他們成為世界公民。許多荷蘭人因此能說多國語言, 也能面對各式各樣的競爭。

荷蘭也使用很多環保材料, 推行環保不遺餘力, 也是值得台灣學習的。

這場座談會約在下午五點結束, 隨即展開現場粉絲的簽書活動。

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