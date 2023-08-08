美國、加拿大櫻桃驗出禁用農藥 14多公噸退運銷毀 食藥署行文美國AIT要求說明

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）食藥署今（8）日公布最新邊境查驗不合格名單，以進口櫻桃占多數，包含4批美國櫻桃、1批加拿大櫻桃，總重14,410公斤，其中美國櫻桃半年內已累計18批不合格，食藥署已經正式行文給美國在台協會說明並要求改善。

根據不合格名單，4批美國櫻桃均是由台北市「新鮮貿易股份有限公司」進口，總重14,160公斤，違規原因是檢出殘留農藥滅芬座0.01至0.02ppm不等，來源廠商皆為CHELAN FRESH MARKETING，廠牌則包括BUCKHORN和GOLD PRIZE。

食藥署副署長林金富表示，包括今日公布的4批，美國進口櫻桃過去6個月已經累計18批不合格，違規的原因皆相同，目前已全面採取逐批查驗方式，由於台灣沒有種櫻桃，未訂定相關殘留標準，但美國是准許該農藥使用，所以國內以檢驗極限值為標準，大於或等於0.01 ppm即判定不合格。

林金富說，目前國內只准許胡瓜一類作物使用農藥滅芬座，食藥署已行文給美國在台協會，要求加強管制及改善，只要賣到台灣的產品就必須符合我國法規，否則美方應依照程序，向我方申請農藥滅芬座殘留許可，我方才能訂定相關標準。

另一批不合格的紅櫻桃則是自加拿大，由台南市「亞尼士國際股份有限公司」進口，檢出殘留農藥Cyclaniliprole 0.02 ppm，共250公斤，也是國內不准使用的農藥，來源廠商為JEALOUS FRUITS LTD，廠牌為MORNING GLORY。

林金富表示，雖然是過去6個月內第1批，但因先前已經是加強抽批，即起調整為逐批抽驗。

他進一步說明，當同產地、同進口商、同號列產品被列為加強抽批或逐批抽驗，必須連續進口達到5批合格，才會調降管制措施，否則都將維持百分百抽驗。