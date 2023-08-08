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【88節快樂】台北市睽違7年普發敬老金　社會局規劃五種領取方式

一般長者建議即日起至9月7日前持敬老卡至超商靠卡領取1500元，99歲以上人瑞則會由專人親送到府。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/08 15:43
（圖／蔣萬安臉書）　

（圖／蔣萬安臉書）　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市約55萬名長者今年可領重陽敬老禮金，領取方式依3類對象分為5種，一般長者建議即日起至9月7日前持敬老卡至超商靠卡領取1500元，99歲以上人瑞則會由專人親送到府。

【88節快樂】台北市睽違7年普發敬老金　社會局規劃五種領取方式

台北市政府7月18日舉行記者會宣布全面發放重陽節敬老禮金，台北市長蔣萬安（前右4）出席，與會中演出的長者們合影留念。 中央社

【88節快樂】台北市睽違7年普發敬老金　社會局規劃五種領取方式台北市政府7月18日舉行記者會，宣布全面發放重陽節敬老禮金，台北市長蔣萬安（左4）、民政局長陳永德 （左2）、社會局長姚淑文（右2）、悠遊卡公司董事長林志盈（右）等人出席與會。 中央社

前台北市長柯文哲自民國105年起取消普發重陽敬老金，卸任前在市議會要求下從今年起恢復發放，但明訂財源以及金額上限新台幣1500元，台北市長蔣萬安上任後則修改為固定金額。

睽違7年普發敬老金，北市社會局依據65歲至98歲（55歲至88歲原住民）、中低收等長者、99歲以上人瑞（89歲以上原住民）3類對象規劃5種領取方式，其中中低收等長者已在昨天直接匯入帳戶；高齡長者則會從9月起收到1萬元禮金，由區公所人員親送到府。

一般長者部分，建議9月7日前持敬老卡至各捷運站悠遊卡加值機、4大超商、美廉社及101購物中心B1服務台等地點靠卡，截至今天上午8時已有逾4000人完成領取。

一般長者也可選擇匯款至本人郵局或台北富邦銀行帳戶，只要在8月31日前至社會局網站或區公所填寫「台北市政府重陽敬老禮金匯款同意書」完成申請，10月3日即可收到匯款。

若想領取現金，可於10月12日至11月13日前往設籍區公所公布的定點及時間領取，來不及的話請於11月14日至12月31日線上申請補發至本人戶頭。

社會局官網說明:

敬老禮金發給對象為設籍本市至重陽節當日已達3個月以上，發放金額如下：

一、於當年12月31日年滿65歲至98歲（原住民為55歲至88歲）之長者，每人新臺幣1500元。

二、於當年12月31日年滿99歲（原住民為89歲）以上之長者，每人新臺幣1萬元及禮品1份。

詳情請見 台北市社會局官網

台北市長蔣萬安在父親節的今天, 臉書po文也相當感性:

昨晚，我收到了來自大兒子的 #父親節卡片 ，忍不住一陣鼻酸。

今年父親節對我來說很不一樣，我成為了台北市市長，同時也是三個孩子的父親，而兩種不同的身份被賦予的責任都十分吃重。

每天繁忙的市政行程，讓家庭時光格外珍貴，貼心的大寶總是體諒爸爸的忙碌，懂事地協助舫亘照顧兩個弟弟，餵奶、陪玩甚至是換尿布，爸爸都看在眼裡，非常謝謝你。

我知道，我不是100分的爸爸，但我會用100分的力量，緊緊把握與你們相處的每個片刻，盡可能地參與你們三兄弟的成長過程。

親愛的大寶，希望你能繼續保有這樣的善解人意，健康快樂地成長，謝謝你成為我的孩子，並且教會我成為一名父親。

在爸爸的心目中，你是全世界最棒的哥哥，相信媽媽跟弟弟們也這麼認為，我們永遠愛你。

#祝全天下的爸爸父親節快樂
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