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傳蔣萬安8月底親率11位議員赴上海雙城論壇　北市府：仍在規劃

■台北市政府尚未公布出席雙城論壇名單，但有媒體報導稱, 預期蔣萬安親自率團參加，將有10名國民黨籍及1名民眾黨籍議員隨行。■據悉此次參加的議員包括公費、自費隨行，公費為3名國民黨議員中籤，北市府7月26日委由市議會抽出8名自費議員名單，包含民眾黨籍陳宥丞，並無民進黨議員。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/08 20:01
前台北市長柯文哲違反議會決議舉辦雙城論壇，逾百萬元花費遭審計處認定不得核銷。民進黨台北市議員林延鳳今年5月29日在市政總質詢時提出「債權書...

前台北市長柯文哲違反議會決議舉辦雙城論壇，逾百萬元花費遭審計處認定不得核銷。民進黨台北市議員林延鳳今年5月29日在市政總質詢時提出「債權書...

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）台北上海雙城論壇將在8月最後一週登場，今天(8/8) 傳出台北市長蔣萬安已確定將親自率團出席，市府則表示，仍在規劃協調階段，確定就會公布。

為期3天的「2023台北上海城市論壇」預定8月最後一週在中國上海市登場，台北市政府尚未公布出席雙城論壇名單，但預期蔣萬安親自率團參加，將有10名國民黨籍及1名民眾黨籍議員隨行。

有媒體今天報導，雙城論壇確定29日至31日舉辦，蔣萬安將赴上海出席。

台北市政府發言人殷瑋透過媒體群組表示，關於雙城論壇細節一切還在最後規劃協調階段，一旦確定就會對外公布並說明。

根據中央社，市府日前公布，此次論壇主題大致定調為「新趨勢、新挑戰」，談後疫情時代城市治理所面臨的挑戰，分論壇則有低碳永續、淨零排放、智慧醫療、數位經濟、新創經濟等題目。

據悉此次參加的議員包括3名公費、8名自費隨行。公費為3名國民黨議員中籤，北市府7月26日委由市議會抽出8名自費議員名單，包含民眾黨籍陳宥丞，並無民進黨議員。

北市議會7月24日進行公費訪團議員抽籤，共16名議員報名，最終由國民黨籍市議員陳重文、鍾沛君和無黨籍議員陳政忠中籤。

北市府7月26日委請北市議會抽出8名自費隨行議員名單，結果出爐，依抽出順序包含國民黨議員張斯綱、秦慧珠、李芳儒、汪志冰，台灣民眾黨籍議員陳宥丞，國民黨議員郭昭巖、耿葳、楊植斗，名單內並無民進黨議員。

陳宥丞7/26接受媒體電話訪問時表示，因前市長柯文哲任內堅持及重視兩岸交流等，才能讓雙城論壇至今都可順利舉辦，且柯文哲對兩岸立場始終未變，擔任北市議員認為應隨團監督北市府，且也符合民眾黨過去對兩岸政策立場。

台北市議會民進黨團總召簡舒培接受媒體電話訪問時指出，黨團對兩岸交流樂見其成，尊重黨籍議員各自決定是否參與雙城論壇，不過，中國近期持續以共機擾台，台北市政府派員參加雙城論壇若未獲對等尊嚴，才是導致民進黨議員參加意願低的原因。

她說，從議員抽籤結果看出國民黨籍議員踴躍參與，除要替市長蔣萬安捧場也為增加活動正當性，對於蔣萬安可能親自率團，呼籲應堅持台灣不被矮化原則，且不要再出現柯文哲當時出席時提及兩岸一家親等言論的事件。
2023
台北上海城市論壇
雙城論壇
蔣萬安

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