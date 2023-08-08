台灣避戰靠「嚇阻」 麻生太郎 ：日持台海和平態度堅毅果決

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎今（8）日指出，避免台海戰爭需靠三部分嚇阻，包括要有嚇阻的能力，也要有執行能力，還要讓對手充分理解台灣有嚇阻能力之事實。

要有充分嚇阻能力，要做好打仗的心理準備，最關鍵是要讓對手充分了解自身有「不惜動武維護台海穩定安全的明確意志」。

麻生太郎受邀於7日至9日訪問台灣，並於今日參加遠景基金會所舉辦的「凱達格蘭論壇–2023印太安全對話」，擔任開幕專題演講嘉賓，由外交部長吳釗燮做為引言人。

中央社報導，麻生太郎表示，阻止台海發生戰爭需要靠嚇阻，嚇阻分三部分，第一要有實際軍備上的「嚇阻能力」；第二要有「執行能力」，亦即動用武力的意志必須得到人民認同；第三是最重要的，需把有能力嚇阻的事實讓對手充分了解 ，這三個前提都成立才能發揮嚇阻效果。

麻生太郎舉例，英國與阿根廷的福克蘭群島之戰，敗筆就是英國當時首相佘契爾（Margaret Thatcher）未讓阿根廷充分了解其動武意志，才導致福克蘭戰爭，造成英國犧牲許多士兵才奪回失土。兩伊戰爭、匈牙利內亂等很多事件也都顯示，一開始就要充分向對手表達動武意志。

麻生太郎指出，國家必須有普遍覺悟，萬一需要發揮嚇阻能力，要有打仗的心理準備，要把這個明確的意志力讓對手知道，為了維護台海安全穩定，有可能動用武力 。

麻生太郎也提及，與台灣有緊密關係的鄰居日本應率先表態，向包括中國在內的國際社會發出嚇阻訊息。他認為目前日本政府支持台海和平的態度堅毅果決，這從日本先前公布的安保三文件中可看出，日本也正逐步推動安保政策修法，以因應二戰以來最嚴峻的區域挑戰。

麻生太郎強調，維護和平不能靠光說不練，俄烏戰爭經驗顯示，以武力片面改變現狀的事件何時會發生，各界完全不得而知，或許在印太地區也可能發生。

麻生太郎提出，因應日本周邊國家快速增加軍備，日本現在對安保政策的執行層面已做出重大改變，包括從太空、網路、電磁波領域、海空應對能力做有機整合，提升自衛隊整體應對能力，配備長程飛彈提升自衛能力等，多層次強化日本防衛力量 。

麻生太郎進一步指出，預估到2027年會徹底強化日本防衛力量，日本防衛預算將達到GDP2%，目前是1%，北約（NATO）成員國現在國防預算都約佔2%，日本將防衛預算成長一倍，是對於當前情勢的回應。

麻生太郎強調，今年七大工業國集團（G7）在廣島的高峰會中，成員都同意會坦率把擔憂向中國清楚表達，與中國透過透明公開對話，建立建設性穩定關係，日本期望兩岸問題以和平方式解決，「確保區域和平穩定，對日本安保是攸關生死存亡的重大課題」 。

麻生太郎重申日本支持台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的立場，他強調CPTPP是高標準的經濟架構，台灣過去製造業享有亞洲四小龍美譽，現在半導體產業受到世界矚目，重要性不言可喻。

麻生太郎最後表示，台灣應有守護自身的堅決意志，他希望明年台灣總統大選選出的新領導人，能持續堅持共享的普世價值，跟日本共同合作面對外部挑戰威脅。