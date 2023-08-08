共和黨首場總統參選人辯論8月登場 川普計劃跳過迪尚特成主要目標

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國2024總統大選共和黨內第一次辯論將於8月23日登場，前總統川普計劃缺席，砲火集中恐將集中佛羅里達州州長迪尚特身上，而他亟需動力來挑戰川普的黨內提名。

川普將缺席 迪尚特成砲火目標

路透社報導，黨內支持率高居首位的川普（Donald Trump）深陷官司，對緊追在後的迪尚特（Ron DeSantis）來說，這場候選人辯論是挑戰對手的關鍵時機，然而川普打算跳過首場辯論，將可能導致迪尚特成為其他候選人的攻擊目標。

除了川普與迪尚特，目前共和黨內比較知名的參選人分別為前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、非裔參議員史考特（Tim Scott）、前副總統彭斯（Mike Pence）、北達科他州州長伯古姆（Doug Burgum）、前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）、印度裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。

參加辦黨內辯論的門檻是4萬名個人捐助者，海利、伯古姆、克里斯蒂、拉馬斯瓦米似乎有望上台辯論，主辦方福克斯新聞已證實，彭斯達到門檻，將會在23日登台。

一位與海利關係密切的共和黨策略家，就黨內情形發表看法，認為競選陣營可能會「謹慎」對待川普，而將火力對準預計將佔據舞台中心的迪尚特，「在台上１號位的那位，可能會承受比其他人更多的壓力。」

民調下滑 應付攻擊是硬仗

上週公佈的路透社／益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，川普在全國共和黨中的支持率為47％，迪尚特則比7月下滑６個百分點，來到13%；其他幾位參與辯論的候選人，支持率皆未突破個位數。

出手2千萬美元的美國酒店大亨比格洛（Robert Bigelow），是迪尚特競選目前最大個人捐助者，然而他上週五表態，除非迪尚特吸引到新的主要捐助者、採取更溫和的作法，否則他不會繼續出資。

曾角逐2012年、2016年總統大選的前參議員桑托勒姆（Rick Santorum）表示，迪尚特需要為「猛烈」的攻擊作好準備。

迪尚特的競選團隊拒絕就其辯論準備情形發表評論。