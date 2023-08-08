雙颱共存！颱風「蘭恩」今生成 卡努將登陸南韓 南台灣6縣市發布豪雨特報

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）颱風卡努雖已遠離台灣，但其外圍環流與西南風環境影響為中南部帶來豪雨，至於原位於硫磺島東方海面的熱帶性低氣壓，已於今（8）日8時生成為輕度颱風蘭恩，氣象局預測蘭恩將朝西北方向移動，對台灣無直接影響。

天氣風險公司預報員吳聖宇表示，由於卡努颱風仍然在琉球群島北部徘徊，因此西南風環境對台灣的影響仍然持續存在，而且隨著颱風緩慢北上，西南風帶來的水氣有逐漸增多的趨勢。預估今天在嘉義以南的迎風面地區容易有短暫陣雨或雷雨，一整天斷斷續續都有機會下雨，有時候雨勢會比較大，不論是山區或平地都要留意短時較大雨勢出現的可能性，提醒南部地區的朋友要特別當心。

由於西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局上午11時30分針對嘉義以南地區及臺東山區發布豪雨特報，提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

吳聖宇說，雲林以北到東半部地區雖然降雨相對較少，但是位於低壓帶內大氣狀態也不穩定，白天容易有熱對流發展帶來雷雨的情況，尤其是山區，同樣有局部較大雨勢發生的機會，午後外出的時候要記得攜帶雨具，且到山區活動要多留意天氣變化的情況。

溫度方面，西南風背風面的大台北、東半部地區溫度較偏高，氣象局持續發布高溫特報，要注意36至38度高溫發生的可能性。

據氣象局資料顯示，颱風卡努8時的中心位置在長崎南南東方420公里之海面上（臺北東北東方1020公里之海面上），以每小時11轉15公里速度，向北北西逐漸遠離台灣。

吳聖宇預測，明（9）日起到週五(11日)預期卡努颱風將逐漸北上經過九州西方海面然後趨向韓國移動，西南風配合低壓帶的環境還是持續影響台灣，而且西南風帶來的水氣較多，大氣不穩定度高，迎風面的中南部地區降雨較多，北部、東半部的熱對流雷雨發展也會更旺盛一些，降雨時間比較集中在白天，尤其是中午過後的下半天期間，整體天氣並不穩定。

另一方面，原位於硫磺島東方海面的熱帶性低氣壓已生成為第7號颱風蘭恩，其8時的中心位置在硫磺島東方790公里之海面上（台北東方2770公里之海面上），以每小時8公里速度，向西北進行，往日本南方海面移動，依目前路徑研判，對台灣天氣沒有影響。