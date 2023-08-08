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台灣每3人有1人為代謝症候群患者 罹癌、失智症風險增 5大危險因子一次看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/08 10:53
男性腰圍標準為90公分、女性為80公分，如果超標，則每週至少量測1次，並控制飲食，配合運動，以求腰圍符合標準值。（基金會提供）

男性腰圍標準為90公分、女性為80公分，如果超標，則每週至少量測1次，並控制飲食，配合運動，以求腰圍符合標準值。（基金會提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）全國代謝症候群患者達數百萬，每3人就有1人罹患，是與你我息息相關的健康問題，但據最新調查顯示，民眾對於代謝症候群嚴重認知不足。千禧之愛健康基金會提醒，代謝症候群有如萬病淵藪，不只引發三高、腦血管疾病等慢性病，更會提高罹癌及失智症風險，呼籲民眾重視5項危險因子，為自己及家人的健康把關。

衛福部106-109年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，台灣19歲以上代謝症候群盛行率為34.6%，相較102-105年上升近5%，且75歲以上長者盛行率達58.8%，估計全台20歲以上已有675萬人罹患代謝症候群。

彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科杜思德醫師說明，研究指出癌症可能是㇐種新陳代謝疾病，研究證實，代謝症候群患者罹患肝癌風險提高2.8倍，大腸直腸癌則為2.3倍，子宮內膜癌約2至4倍。甚至與失智症有密切關連性。

杜思德舉例說明，腹部肥胖、中廣身材的代謝症候群患者容易合併三高疾病，此時，體內促進發炎因子通過細胞發出信號，促使中樞系統進入促炎狀態，以致神經退化、認知能力下降，形成失智。另一項研究發現，中央型肥胖及代謝症候群患者可能衍生「肌少肥胖症」、「睡眠呼吸中止症」，均提高失智症風險。臨床顯示，肌少肥胖症個案的失智症患病率高達59.4%。

千禧之愛健康基金會許惠恒董事長提醒，民眾應實踐「健康鐵人5遠3」：定期測量腰圍、血壓、血糖、高密度脂蛋白膽固醇、三酸甘油酯等代謝症候群的5大指標，只要其中3項超標，即罹患代謝症候群。

杜思德說明，腰圍方面，例如男性腰圍標準為90公分、女性腰圍80公分，如果超標，則每週至少量測1次，並控制飲食，配合運動，以求腰圍符合標準值。至於血壓，則遵循「722」原則，連續7天量測，早上起床後、晚上睡覺前各測量1次(共2次)，每次量血壓，均測量2次取平均。如果家中無血壓機，醫療院所、7-ELEVEN千禧血壓站門市均設有血壓計可免費測量。此外，建議40歲以上成人每年至少進行1次抽血， 國民健康署提供滿40至64歲民眾每3年1次免費成人預防保健服務，65歲以上則每年1次，符合資格者可多加利用。

許惠恒表示，運動領域有鐵人3項，今年則鼓勵民眾遠離代謝症候群風險至少3項，成為健康鐵人，因此特與健保署及國健署合作於8月9日89量腰日至8月22日發起「健康鐵人5遠3」網路活動，完成任務者，即可抽7-ELEVEN購物金及禮券、統一陽光低糖高纖豆漿、濃韻日式綠茶及烏龍茶、千禧20週年與日本SOU‧SOU獨家聯名8090數字捲尺、證件帶及登山杖等超過63,000份豐富贈品。
代謝症候群
三高慢性病
糖尿病
高血壓
高血糖
心血管疾病
腦中風
肥胖
失智
癌症
千禧之愛健康基金會
國健署
健保署

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