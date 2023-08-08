拜登正式簽署　美台貿易倡議實施法案今生效

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美台貿易往來密切，美國跨黨派議員於６月提出「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，歷時2個月從美國國會送交白宮，於7日獲美國總統拜登簽署生效。

台灣與美國自2022年6月1日啟動「台美21世紀貿易倡議」，歷時一年，完成包含貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題談判，雙方於今（2023）年6月1日透過美國在台協會（AIT）與駐美代表處，於華府正式簽署台美21世紀貿易倡議首批協定（first agreement）。

美國民主黨籍參議院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）及共和黨籍眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）等人，於6月9日共同提出「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act），旨在透過國會跨黨派核准程序，讓台美21世紀貿易倡議首批協定獲得應有的支持與持久性。美國眾議院、參議院分別於於6月21日、7月18日口頭表決通過該法案，經眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）簽署後，在7月27日正式送交白宮，如今交由總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。

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台美貿易倡議首批協定實施法案 美國參議院18日通過

拜登8月7日透過白宮新聞稿指出，已於當天簽署「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，法案正式生效。

新聞稿還指出，該法案第7條節內容包括與台灣談判進一步貿易協定之要求，包括第7（b）規定美國貿易代表署（USTR）在與外國夥伴協商期間須提交協商文本給國會委員會；第7（c）規定USTR不得在國會審查期間將該協商文本交給台灣；此外，第7（c）還違反移民歸化局訴查哈一案（INS v. Chadha）的規定，賦予兩名國會議員增加USTR向台灣公文本前所需等待時間的權力；第7（d）則要求將議員納入美國代表團，賦予他們參與例行簡報的權利，包括攸關臨時協議的部分。

拜登還強調，「在出現法案第7節規定侵害我與外國夥伴協商的憲法權力時，我的政府將視其為不具法律約束力。」

根據法案規定，協定生效前，美國總統須先向國會報告，說明協定如何促進美台貿易關係及推動美國勞工、消費者、企業與農民的利益，並於30日內提出認證，證明台灣已採取任何履行協定所需措施。法案也要求行政部門，未來與台灣達成的任何進一步協定，需符合公開透明原則，並徵詢國會意見。