【讚啦!】成都世大運羽球混雙「金包銀」 葉宏蔚李佳馨為台灣奪第10金

（台灣英文新聞/體育組 綜合報導）成都世大運羽球今天(7日) 進行5組決賽，率先登場的混雙項目上演「台灣內戰」，最終默契、實力較佳的葉宏蔚、李佳馨，以21比15、21比17擊敗李芳至、鄧淳薰，但台灣仍完成金包銀。

混雙世界排名第16名的葉宏蔚和李佳馨，今年已經搭檔參加過16場國際賽、5場打進4強，其中包括超級300的美國公開賽冠軍，實力、默契自然不在話下。

今天這場混雙決賽，台灣2個組合打來相當激烈，雙方在前3拍以及前場4點都抓得很緊。首局開賽葉宏蔚和李佳馨就取得9比4的強勢領先，儘管李芳至和鄧淳薰努力追分，但雙方始終維持著4分以上的差距，讓葉宏蔚和李佳馨如願收下首局。

第2局前段葉宏蔚和李佳馨的失誤過多，一度以7比9落後，但隨後連得4分，反以11比9逆轉進入技術暫停。

短暫休息過後，李芳至和鄧淳薰雖一度追到11比11平手，但隨後李佳馨在前場分球、做球都相當到位，還是讓葉宏蔚和李佳馨直落2收下金牌，其中李佳馨在2017年也曾和當時搭檔王齊麟拿下台北世大運羽球混雙金牌，由於上屆拿坡里沒舉辦羽球，李佳馨也順利完成羽球混雙2連霸。

中央社報導，李芳至平時在國際賽都和雙胞胎哥哥李芳任搭檔男雙為主，生涯曾在2016年和宋碩芸搭檔過混雙，從去年起才開始跟同屬土銀球團的孫妏沛打了6場國際賽而已，最近一場就是今年的台北羽球公開賽，當時止步首輪，這次是因為參加世大運才臨時搭檔鄧淳薰，默契自然不如對手。

【讚啦!】世大運羽球混雙「金包銀」 葉宏蔚李佳馨為台灣奪第10金