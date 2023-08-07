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南韓地鐵內突尖叫引發騷動造成6傷　原因竟是粉絲看BTS直播太興奮！

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/07 17:32
BTS 成員SUGA（圖／美聯社）

BTS 成員SUGA（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓近日因發生多起隨機殺人案，造成人心惶惶，昨日晚間傳出，地鐵車廂內因有人大聲尖叫而造成乘客恐慌，在一陣騷動下造成6人受傷，在釐清騷動原因後讓大家都感到十分荒唐。

南韓東亞日報報導，6日晚間約8點36分時，南韓地鐵9號線往金浦機場的快車傳出「疑似有奇怪味道」、「人們跑來跑去，很多人摔倒」、「車站內有人引起騷動」等，警方接獲了數十名乘客的報案。

而車長接獲通知後，將列車停靠於新論峴站，車廂內的乘客們因急著逃出車廂而發生推擠，造成7人受傷，警消到場後因沒發現任何特別事項，在將其中6名傷者送往醫院後即撤離。

後來有一名現場的目擊者在網路上公開騷動原因，竟是BTS防彈少年團的粉絲所引發的烏龍。

當天BTS成員SUGA在舉行完個人演唱會後開了直播，看完演唱會的粉絲們也在回家路上拿著手機觀看，當SUGA在直播中向粉絲展示手臂上的刺青，粉絲開始興奮的一起尖叫，不知情的乘客嚇得四處亂竄，照片可見許多乘客的物品散落一地，場面十分混亂。

該名目擊者在推特上寫道，新論峴站並沒有發生任何恐怖攻擊的行為，當時他隔壁的外國人在看影片時尖叫了起來，地鐵上很混亂，誤會的乘客們也被嚇得逃跑了。
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