夏日高溫食慾不振　惜食餐廳紛推清爽消暑聖品

炎熱夏日，大家是否因氣溫高而食慾不振？ 此時正是需要開胃消暑的好料理。新北市政府農業局推薦大家可以到 惜食分享餐廳享用當季蔬食料理及冰品，提供多種時令蔬食的「 呷米蔬食」，現正推出「綠竹筍燉飯」，綠竹筍有消暑解熱之效； 還有主打特色蜂蜜料理的三芝區「牧蜂休閒農場」， 提供以蜂蜜製成的消暑飲品。品嚐美食之餘， 也能對惜食概念有更進一步的認識。

食物浪費是需要被社會關注的議題， 新北市政府農業局長年鼓勵餐廳使用蔬果格外品，並推廣惜食理念。 惜食有很多種方式，除了好好把盤中食物吃完以外，食當令、 吃當季也是很簡單能實踐惜食的方法， 因為適逢產季的新鮮食材相較於進口品、冷凍品， 較沒有倉儲耗損產生的浪費。眼下正是綠竹筍的產季， 農業局推薦大家可到「呷米蔬食」用餐， 這是一家持續不懈推廣惜食文化的蔬食餐廳， 同時也提倡使用在地食材，使用台灣有機、友善土地食材高達95% 。「呷米蔬食」除有使用櫛瓜等消暑瓜類的料理外， 配合綠竹筍產季，現正推出「綠竹筍燉飯」， 使用全國最優質的新北市三峽綠竹筍，深受饕客歡迎。 綠竹筍是夏季最合時令的消暑蔬菜，熱量低又含豐富的纖維質， 非常適合這時享用。

若是竹筍還不夠清涼解熱，民眾不妨造訪位於新北市三芝區的「 牧蜂休閒農場」，農場三面環山環境清幽，自產龍眼蜜甫獲2023年 全國龍眼蜂蜜評鑑特等獎（第一名）， 養蜂之餘也以有機農法種植當季時蔬作物， 更提供結合自家農產及蜂蜜特製而成的餐點。因為採自產自銷， 除了充分利用蔬果格外品外，農場老闆也深諳食物「從產地到餐桌」 的流程，積極推廣食農教育。夏日時節，「牧蜂休閒農場」 特別供應使用北海岸石花菜熬煮，加上自產蜂蜜的蜂蜜石花凍； 也有使用自產蜂蜜及有機香水檸檬製成的冰沙。 兩種產品都是夏天消暑的聖品，千萬不能錯過。 由於課程及餐點都須預為準備，如欲參加食農教育或要前來用餐， 需事先預約。

新北市農業局長李玟表示，惜食並沒有社會大眾想像的困難， 如果對於惜食理念有更多理解， 就會發現很多小地方都可以落實惜食理念，為環境盡一份心力。 惜食餐廳也透過精湛的廚藝，讓大家吃得開心、健康， 希望大家多多以實際行動支持惜食分享餐廳。「呷米蔬食」 位於台北市中正區衡陽路9號、「牧蜂休閒農場」位於新北市三芝區茂長里74號，歡迎大家前往用餐， 對店家資訊或活動有興趣，也可以追蹤店家FB專頁， 關注店家最新情形。如對惜食資訊有興趣亦歡迎瀏覽「 新北惜食分享網」，關注惜食新知。

新北市政府農業局提供

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