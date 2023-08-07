夏日高溫食慾不振　惜食餐廳紛推清爽消暑聖品

炎熱夏日，大家是否因氣溫高而食慾不振？此時正是需要開胃消暑的好料理。新北市政府農業局推薦大家可以到惜食分享餐廳享用當季蔬食料理及冰品，提供多種時令蔬食的「呷米蔬食」，現正推出「綠竹筍燉飯」，綠竹筍有消暑解熱之效；還有主打特色蜂蜜料理的三芝區「牧蜂休閒農場」，提供以蜂蜜製成的消暑飲品。品嚐美食之餘，也能對惜食概念有更進一步的認識。
食物浪費是需要被社會關注的議題，新北市政府農業局長年鼓勵餐廳使用蔬果格外品，並推廣惜食理念。惜食有很多種方式，除了好好把盤中食物吃完以外，食當令、吃當季也是很簡單能實踐惜食的方法，因為適逢產季的新鮮食材相較於進口品、冷凍品，較沒有倉儲耗損產生的浪費。眼下正是綠竹筍的產季，農業局推薦大家可到「呷米蔬食」用餐，這是一家持續不懈推廣惜食文化的蔬食餐廳，同時也提倡使用在地食材，使用台灣有機、友善土地食材高達95%。「呷米蔬食」除有使用櫛瓜等消暑瓜類的料理外，配合綠竹筍產季，現正推出「綠竹筍燉飯」，使用全國最優質的新北市三峽綠竹筍，深受饕客歡迎。綠竹筍是夏季最合時令的消暑蔬菜，熱量低又含豐富的纖維質，非常適合這時享用。
若是竹筍還不夠清涼解熱，民眾不妨造訪位於新北市三芝區的「牧蜂休閒農場」，農場三面環山環境清幽，自產龍眼蜜甫獲2023年全國龍眼蜂蜜評鑑特等獎（第一名），養蜂之餘也以有機農法種植當季時蔬作物，更提供結合自家農產及蜂蜜特製而成的餐點。因為採自產自銷，除了充分利用蔬果格外品外，農場老闆也深諳食物「從產地到餐桌」的流程，積極推廣食農教育。夏日時節，「牧蜂休閒農場」特別供應使用北海岸石花菜熬煮，加上自產蜂蜜的蜂蜜石花凍；也有使用自產蜂蜜及有機香水檸檬製成的冰沙。兩種產品都是夏天消暑的聖品，千萬不能錯過。由於課程及餐點都須預為準備，如欲參加食農教育或要前來用餐，需事先預約。
新北市農業局長李玟表示，惜食並沒有社會大眾想像的困難，如果對於惜食理念有更多理解，就會發現很多小地方都可以落實惜食理念，為環境盡一份心力。惜食餐廳也透過精湛的廚藝，讓大家吃得開心、健康，希望大家多多以實際行動支持惜食分享餐廳。「呷米蔬食」位於台北市中正區衡陽路9號、「牧蜂休閒農場」位於新北市三芝區茂長里74號，歡迎大家前往用餐，對店家資訊或活動有興趣，也可以追蹤店家FB專頁，關注店家最新情形。如對惜食資訊有興趣亦歡迎瀏覽「新北惜食分享網」，關注惜食新知。
新北市政府農業局提供
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