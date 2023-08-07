【台北這樣玩】圓山大飯店東密道50年來首度開放　覓到酒吧頂級國宴小食成下酒菜

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)圓山大飯店東密道、覓到酒吧開箱！

圓山大飯店是國際領袖、政治名人訪台首選下榻飯店，由楊卓成建築師設計的宮殿式大樓、紅柱金瓦十分氣派兼具隱密性增添神秘感，講究的國宴餐及貼心的服務更吸引美國總統艾森豪、新加坡總理李光耀等入住，是台北代表性的地標之一。

僅開放給VIP的東密道

飯店曾於2019對外開放號稱全世界最長的「密道溜滑梯」的西密道，但後因安全考量而關閉，此次記者實地走訪的是不對外開放的東密道，想要參觀必須具備以下條件：購買限訂住宿專案、舉辦婚宴或享用國宴文化饗宴，也就是說這是條僅開放VIP參觀的密道，提供導覽服務。

50年來首度開放！東西密道皆為國家元首緊急逃生用，東密道於1973年建造完成，當時特地邀請曾參與第二次世界大戰建造碉堡的美籍德裔工程師參與，全長67公尺、寬200公分，入口處位於飯店B1，共有84階陡峭階梯，蜿蜒的隧道防止敵人從背後瞄準攻擊，消音錐快速吸收砲彈轟炸聲，考量旅客安全加裝把手並重新整理過，外牆厚實內部潮濕，出口則通到中央廣播電台。

東密道原本的出口處是一片平坦泥巴地，因方便快速接走元首，但現已成為適合新人拍照的秘境花園，再走幾步就直達蔣宋美齡外甥女孔二小姐故居，孔二為圓山首位總經理，該處是他在圓山大飯店工作時的居住所，該處展示價值破億屏風、孔二大衣、蔣宋美齡愛吃的紅豆鬆糕模型等，各種充滿東方哲學擺飾，當時一杯愛爾蘭咖啡就要價$280元，一瞥政商名流的奢華私生活。

「覓到酒吧」品嘗道地國宴小食

「覓到酒吧」位於東密道入口處旁，於2022年開幕後吸引不少年輕族群特別前往，由隱室設計操刀室內設計，整體風格呼應東密道的隱密性，採用大器的潑墨山水大理石桌，牆面使用回收環保材樂土，角落藏有許多細節，替紅房子注入簡約當代語彙，十分低調卻引人注意。

特別的是，「覓到酒吧」推出復刻國宴文化餐的下酒菜，飯店詢問曾坐鎮廚房的退休主廚當時國宴菜單內容，現於金龍及圓苑餐廳皆提供整套餐點，每人$2,000元至$3,000元不等，老饕可指定要哪位總統國宴宴客的菜色，需提前至少一個月預訂，但在酒吧裡不用等，就可以馬上品嘗國宴小食。

「覓到酒吧」餐酒包含常態供應與期間限定兩種型態，前者提供國宴餐酒文化的本色，後者則結合季節性、節慶感推出創意料理。江浙名菜冬菇素鵝、滬式烤麩、蘇式燻魚都是必吃的國宴小食，其中費工的冬菇素鵝為鎮店之寶，最早在民國51年國宴登場，為腐衣裹新鮮蔬菜料，先蒸再滷十分清爽入味，適合茹素者食用。

飯店於今年夏季推出四款風味雞尾酒，使用芒果、荔枝等時令水果搭配國宴酒特調而成，包含芒果黛克利特調雞尾酒、楊枝甘露特調雞尾酒、奶枝特調雞尾酒、荔枝特調雞尾酒；若喜愛經典調酒或純飲的旅客，可品嘗OMAR威士忌、2023 國宴紀念酒 Encounter 與稀有的國宴高粱酒。