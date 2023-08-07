皮蛇比生小孩痛！9成壯年體內潛伏帶狀疱疹病毒 2大高危族群及早預防

(台灣英文新聞/朱明珠 台北報導)民眾雖知道帶狀疱疹，但總以為與自己無關，預防意識低，台灣家庭醫學醫學會提醒，根據美國CDC研究指出，90%的40歲以上成人體內恐存在水痘帶狀疱疹病毒，一旦免疫力低下就可能引發帶狀疱疹，使患者生活大受影響。

帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，跟小時候會得到的「水痘」為同一種病毒，當兒時得過水痘後，病毒就會潛伏在神經細胞內，長大後一旦免疫力低下就可能引發帶狀疱疹，造成患者如遭電擊、火燒般的疼痛，嚴重更恐可能導致中風、失聰或失明危機，痊癒後還可能產生延續數月的帶狀疱疹後神經痛，使患者生活大受影響。

恩主公醫院院長黃信彰教授表示，高風險族群包括50歲以上民眾，與免疫力低下者(如糖尿病患..等慢性病患)。研究顯示，糖尿病患者發生帶狀疱疹機率比一般人還高2倍，顯示慢性病患更需注意帶狀疱疹的預防

台灣家庭醫學醫學會黃振國理事長表示，民眾時常認為帶狀疱疹不會發生在自己身上，國外研究顯示，高達90%成人體內恐存在水痘帶狀疱疹病毒，而國內統計，國人一生中發生帶狀疱疹之機率約為32.2%，年紀愈大，發生率愈高，等於每三人就有一人可能皮蛇上身，一旦不加以注意就可能會引爆帶狀疱疹危機。

台大醫院家庭醫學部部主任程劭儀分享，門診曾有位60多歲婦人因為不明原因劇烈胸痛，短短一週內數度就醫，找不到病灶，且服用強效止痛藥物也未見起色，最終輾轉到台大醫院求診時痛苦大喊：「醫生，我胸口痛到比以前生小孩的時候還痛！」，經檢查發現婦人胸口至背後長出一大片疱疹，才發現原來是皮蛇纏身，因此提醒民眾若有突發性疼痛，可先檢查身體外觀是否出現水泡、疱疹等，盡快就醫尋求幫助。

研究指出，帶狀疱疹所帶來的急性疼痛其疼痛感堪比分娩痛，嚴重影響患者生活品質。更嚴重的是帶狀疱疹還可能長在身體各部位，而造成不同器官的功能性損傷。以眼部為例：眼部帶狀疱疹約占所有帶狀疱疹病例的10-15%，若未及時治療，恐導致嚴重視力受損。

帶狀疱疹令人痛苦的不僅限於當下，疱疹後神經痛跟反覆復發更令患者苦不堪言。程劭儀表示，近2成患者在痊癒後，還會產生長達數個月到半年的疱疹後神經痛，另外糖尿病患者的帶狀疱疹後神經痛發生率又較非糖尿病族群高出約50%。

黃信彰提醒，民眾日常除了應維持均衡飲食、不熬夜、充足睡眠、避免壓力、養成固定運動習慣以增強免疫力之外，國際指引中亦建議民眾應及早接種疫苗預防。

程劭儀表示，帶狀疱疹疫苗可作為預防的選擇之一，建議高風險族群也可至家庭醫學科診間諮詢適合自己的預防方式，降低皮蛇發作的機率。