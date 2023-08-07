Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

父親節禮物新選擇！以買股取代買禮物 　50歲以上爸爸偏好的投資題材

By 台灣英文新聞
2023/08/07 17:08

8月8日父親節即將到來，為感謝長年為家庭打拚的爸爸，子女想要送上一份貼心關懷，不妨結合理財規劃，幫爸爸買股取代買禮物，除可表達對父親的敬意，未來還有機會享有投資獲利。

目前已成年、且有經濟能力的子女，一般父親年紀多在50歲以上；根據集保結算所大數據平台統計，臺股50歲以上男性投資人，今年上半年庫存持股前5名標的分別是：中鋼、聯電、開發金、鴻海及台積電，從庫存持股前10名個股中，可看出一般爸爸股民相對偏好鋼鐵、晶圓雙雄、航運、金融股，若父親節想送禮，有一定經濟能力的兒女，不妨趁機與爸爸討論，才能買到最適合的標的。

若是剛出社會的小資族，心有餘而力不足，無法買下一整張股票送給爸爸，也可參考零股交易。根據集保結算所大數據平台統計，50歲以上男性投資人，2023年上半年盤中零股新增人數排名前10名依序是：台積電、長榮、聯發科、群創、鴻海、國泰金、元大台灣50（0050）、玉山金、元大高股息（0056）及台泥；像這樣高價、績優龍頭股、金融股及老字號ETF，都是爸爸們長線布局首選。

而今年上半年50歲以上男性股民，較2022年下半年盤中零股新增人數前10名，則包括：緯創、大亞、聯發科、國泰金、正隆、國泰永續高股息（00878）、大魯閣、廣達、元大台灣高息低波（00713）及誠美材，也可做為年輕小資族買股送爸爸的參考。

以長期而言，也可以考慮替爸爸規劃定期定額投資。在定期定額標的排名部分，2023年上半年前3名分別是元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）及國泰永續高股息（00878）。相較於2022年下半年，臺股定期定額標的成長人數前3名則為國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）、元大高股息（0056），足見低價且具高殖利率的ETF，十分受到爸爸股民的青睞。

今年上半年爸爸股民定期定額排名前10大標的，還有富邦台50（006208）、元大台灣高息低波（00713）、台積電、富邦公司治理（00692）、玉山金、兆豐金、國泰台灣5G+（00881）。也就是個股部分最受歡迎的存股標的前10名，其中7檔皆是ETF，是爸爸長期投資的優質選擇。

對家庭盡心盡力的爸爸，常會忽略自己的理財、甚至退休需求；在慶祝父親節的同時，為人子女可透過謹慎投資方式，轉換成一種照顧父親的祝福。提醒投資朋友，不論是透過定期定額長線布局，或與父親討論偏好標的，幫爸爸買股，都應秉持審慎態度，適時檢視標的表現、避免追高，才能讓父親無論退休生活、或從事休閒旅遊活動，都能更寬心自在。

更新時間 : 2023-08-07 21:42 GMT+08:00

最受歡迎

【仁愛鄉8日仍停班停課】颱風卡努豪雨重創台灣南投縣 廬山遊客7日安全撤出
【仁愛鄉8日仍停班停課】颱風卡努豪雨重創台灣南投縣 廬山遊客7日安全撤出
童軍大露營問題多　英、美、比利時等國提早撤離　南韓主辦堅持繼續進行
童軍大露營問題多　英、美、比利時等國提早撤離　南韓主辦堅持繼續進行
台灣隱藏版小吃都在這！台北美食展人潮湧現　多攤提早完售
台灣隱藏版小吃都在這！台北美食展人潮湧現　多攤提早完售
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
世界童軍大會於南韓舉辦環境糟糕　逾千人中暑及蚊蟲咬傷　尹錫悅下令供應冷氣巴士
世界童軍大會於南韓舉辦環境糟糕　逾千人中暑及蚊蟲咬傷　尹錫悅下令供應冷氣巴士
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
韓劇「惡鬼」創自身收視新高落幕　結局看點總整理　金泰梨人生代表作再+1【有雷】
韓劇「惡鬼」創自身收視新高落幕　結局看點總整理　金泰梨人生代表作再+1【有雷】
更新【碳權交易所7日成立】台灣碳交易時代來臨　蔡總統: 預估可提供55萬個相關就業機會
更新【碳權交易所7日成立】台灣碳交易時代來臨　蔡總統: 預估可提供55萬個相關就業機會
有洋蔥！英國奧斯卡影帝《一個人的朝聖》票房狂賣破億　面對失去不再後悔台灣暖心上映
有洋蔥！英國奧斯卡影帝《一個人的朝聖》票房狂賣破億　面對失去不再後悔台灣暖心上映
暖心金句連發！蠟筆小新電影版凸顯「夥伴精神」精神　台灣日本笑中帶淚同步上映
暖心金句連發！蠟筆小新電影版凸顯「夥伴精神」精神　台灣日本笑中帶淚同步上映