父親節禮物新選擇！以買股取代買禮物 　50歲以上爸爸偏好的投資題材

8月8日父親節即將到來，為感謝長年為家庭打拚的爸爸，子女想要送上一份貼心關懷，不妨結合理財規劃，幫爸爸買股取代買禮物，除可表達對父親的敬意，未來還有機會享有投資獲利。

目前已成年、且有經濟能力的子女，一般父親年紀多在50歲以上；根據集保結算所大數據平台統計，臺股50歲以上男性投資人，今年上半年庫存持股前5名標的分別是：中鋼、聯電、開發金、鴻海及台積電，從庫存持股前10名個股中，可看出一般爸爸股民相對偏好鋼鐵、晶圓雙雄、航運、金融股，若父親節想送禮，有一定經濟能力的兒女，不妨趁機與爸爸討論，才能買到最適合的標的。

若是剛出社會的小資族，心有餘而力不足，無法買下一整張股票送給爸爸，也可參考零股交易。根據集保結算所大數據平台統計，50歲以上男性投資人，2023年上半年盤中零股新增人數排名前10名依序是：台積電、長榮、聯發科、群創、鴻海、國泰金、元大台灣50（0050）、玉山金、元大高股息（0056）及台泥；像這樣高價、績優龍頭股、金融股及老字號ETF，都是爸爸們長線布局首選。

而今年上半年50歲以上男性股民，較2022年下半年盤中零股新增人數前10名，則包括：緯創、大亞、聯發科、國泰金、正隆、國泰永續高股息（00878）、大魯閣、廣達、元大台灣高息低波（00713）及誠美材，也可做為年輕小資族買股送爸爸的參考。

以長期而言，也可以考慮替爸爸規劃定期定額投資。在定期定額標的排名部分，2023年上半年前3名分別是元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）及國泰永續高股息（00878）。相較於2022年下半年，臺股定期定額標的成長人數前3名則為國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）、元大高股息（0056），足見低價且具高殖利率的ETF，十分受到爸爸股民的青睞。

今年上半年爸爸股民定期定額排名前10大標的，還有富邦台50（006208）、元大台灣高息低波（00713）、台積電、富邦公司治理（00692）、玉山金、兆豐金、國泰台灣5G+（00881）。也就是個股部分最受歡迎的存股標的前10名，其中7檔皆是ETF，是爸爸長期投資的優質選擇。

對家庭盡心盡力的爸爸，常會忽略自己的理財、甚至退休需求；在慶祝父親節的同時，為人子女可透過謹慎投資方式，轉換成一種照顧父親的祝福。提醒投資朋友，不論是透過定期定額長線布局，或與父親討論偏好標的，幫爸爸買股，都應秉持審慎態度，適時檢視標的表現、避免追高，才能讓父親無論退休生活、或從事休閒旅遊活動，都能更寬心自在。