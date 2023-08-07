新北全臺首創且唯一的「學校社工師實物銀行」紅到韓國去

全臺首創且唯一的新北市「學校社工師實物銀行」於今 (2023)年「第三屆亞洲學校社會工作聯盟研討會(ANSSW) 」，由新北市學校社工師遠赴韓國信韓大學(Shinhan University)出席發表分享， 除了汲取各國學校社工師的服務經驗， 更敘說學校社工師成功串聯在地資源的故事， 也讓臺灣的寶貴成果能在國際間發光發亮。

亞洲學校社會工作聯盟， 是亞洲地區第一個學校社會工作的國際組織， 藉由每兩年輪流辦理國際研討會的慣例，瞭解來自韓國、日本、 新加坡等國家的學校社會工作樣貌，並增加彼此的互動與情感凝聚。

因應近年疫情肆虐，本次研討會主題為「 生態系統觀的學校社會工作實務」， 探討後疫情時代協助學生返校適應的多元協助策略， 期透過結合家庭和社區力量，能有效降低疫情對學生的衝擊。

新北市輔導諮商中心學校社工師在研討會中分享「 學校社工師實物銀行」實例，以生態系統觀點， 學校社工師整合外界資源發揮關鍵影響力。協助的其中一案例章章( 化名)，具有自閉症特質，從小由年邁的外祖母照顧， 考量章章未來有獨立生活的需求， 於升上國中七年級時申請慈輝的住宿型學校。在新生報到前夕， 由學校社工師協助向實物銀行申請「17(一起)上學去！ 住宿安心包」，伴章章預備團體生活，減輕獨自離家的不安。

「學校社工師實物銀行」除了例行性的持續募集、申請與發放物資， 更因應特殊時段發起不同活動。迄今學校社工師實物銀行服務量高達 1萬420人次，陪伴孩子適應校園生活，建立穩定就學的基礎。1 12學年度開學在即， 學校社工師實物銀行正如火如荼進行開學準備， 以協助每一個孩子安心上學。

教育局表示，新北市學校社工師採取在地服務模式運作， 平時穿梭於校園和社區間，因此更能有效結合社區內的資源， 延續並補足學生在校學習、家庭照顧與經濟功能，驅動「家庭-學校 -社區」系統，讓學生無論身在何處皆能享有一貫且持續的服務， 同時也透過研討會開拓國際視野，並適時調整服務措施， 讓孩子在成長的過程中，都能被溫柔地接住。

照片來源：新北市教育局提供