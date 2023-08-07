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新北全臺首創且唯一的「學校社工師實物銀行」紅到韓國去

By 台灣英文新聞
2023/08/07 17:06
照片由新北市教育局提供

照片由新北市教育局提供

全臺首創且唯一的新北市「學校社工師實物銀行」於今(2023)年「第三屆亞洲學校社會工作聯盟研討會(ANSSW)」，由新北市學校社工師遠赴韓國信韓大學(Shinhan University)出席發表分享，除了汲取各國學校社工師的服務經驗，更敘說學校社工師成功串聯在地資源的故事，也讓臺灣的寶貴成果能在國際間發光發亮。

亞洲學校社會工作聯盟，是亞洲地區第一個學校社會工作的國際組織，藉由每兩年輪流辦理國際研討會的慣例，瞭解來自韓國、日本、新加坡等國家的學校社會工作樣貌，並增加彼此的互動與情感凝聚。

因應近年疫情肆虐，本次研討會主題為「生態系統觀的學校社會工作實務」，探討後疫情時代協助學生返校適應的多元協助策略，期透過結合家庭和社區力量，能有效降低疫情對學生的衝擊。

新北市輔導諮商中心學校社工師在研討會中分享「學校社工師實物銀行」實例，以生態系統觀點，學校社工師整合外界資源發揮關鍵影響力。協助的其中一案例章章(化名)，具有自閉症特質，從小由年邁的外祖母照顧，考量章章未來有獨立生活的需求，於升上國中七年級時申請慈輝的住宿型學校。在新生報到前夕，由學校社工師協助向實物銀行申請「17(一起)上學去！住宿安心包」，伴章章預備團體生活，減輕獨自離家的不安。

「學校社工師實物銀行」除了例行性的持續募集、申請與發放物資，更因應特殊時段發起不同活動。迄今學校社工師實物銀行服務量高達1萬420人次，陪伴孩子適應校園生活，建立穩定就學的基礎。112學年度開學在即，學校社工師實物銀行正如火如荼進行開學準備，以協助每一個孩子安心上學。

教育局表示，新北市學校社工師採取在地服務模式運作，平時穿梭於校園和社區間，因此更能有效結合社區內的資源，延續並補足學生在校學習、家庭照顧與經濟功能，驅動「家庭-學校-社區」系統，讓學生無論身在何處皆能享有一貫且持續的服務，同時也透過研討會開拓國際視野，並適時調整服務措施，讓孩子在成長的過程中，都能被溫柔地接住。

新北全臺首創且唯一的「學校社工師實物銀行」紅到韓國去

照片來源：新北市教育局提供

更新時間 : 2023-08-07 21:42 GMT+08:00

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