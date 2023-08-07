臺灣企銀竹東分行喬遷開業　深耕地方在地服務

臺灣企銀竹東分行為提供客戶更便利及舒適的金融環境，於8月7日 遷移至新竹縣竹東鎮北興路二段88號新址繼續營業， 並舉行喬遷開幕典禮，由該行總經理張志堅、新竹縣長楊文科、 竹東鎮長郭遠彰及多位貴賓和高階主管共同剪綵， 與外界分享分行喬遷開業的喜悅。

臺灣企銀竹東分行自前身合會時期即在地服務竹東地區鄉親， 迄今已逾70年，近年來行政院為活絡客庄產業經濟， 推動客家浪漫臺三線計畫，帶動竹東地區工商產業蓬勃發展， 有利各項金融業務推展。惟該分行考量原有行舍空間已不敷使用， 為提供更舒適優質的環境，特別喬遷新址， 以嶄新風貌服務廣大客戶。

臺灣企銀總經理張志堅致詞時感謝與會貴賓及客戶長期支持， 並期許竹東分行持續秉持專業及用心服務的精神，深耕既有客戶、 開發多元客源，協助在地及周邊地區產業發展。

臺灣企銀落實環境永續，新行舍裝潢優先採用綠建材， 並使用具節能標章的空調與照明設備， 於營業廳設置多媒體看板取代紙本海報及公告， 從自身營運減碳做起；另該行設有「無障礙服務櫃臺」、「視障語音 ATM」、「手語視訊預約服務」等多項金融友善服務， 並於營業廳入口處設有服務鈴， 引導有需求的客戶採用合適之交易方式及操作流程完成金融服務， 讓來行客戶都能感受到該行的溫暖與貼心。

臺灣企銀為臺灣唯一的中小企業專業銀行， 致力於協助中小企業發展，並持續耕耘 ESG與核心業務結合，發揮永續金融的影響力， 善盡企業社會責任，堅守專業銀行的角色和功能， 為臺灣在地企業提供更完善的金融服務，攜手邁向永續經營。