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臺灣企銀竹東分行喬遷開業　深耕地方在地服務

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By 台灣英文新聞
2023/08/07 17:03
臺灣企銀竹東分行歡慶遷址，由該行總經理張志堅(中)、竹東分行經理曾裕榮(右1)與新竹縣長楊文科(左4)、竹東鎮長郭遠彰(右4)等貴賓共同參...

臺灣企銀竹東分行歡慶遷址，由該行總經理張志堅(中)、竹東分行經理曾裕榮(右1)與新竹縣長楊文科(左4)、竹東鎮長郭遠彰(右4)等貴賓共同參...

臺灣企銀竹東分行為提供客戶更便利及舒適的金融環境，於8月7日遷移至新竹縣竹東鎮北興路二段88號新址繼續營業，並舉行喬遷開幕典禮，由該行總經理張志堅、新竹縣長楊文科、竹東鎮長郭遠彰及多位貴賓和高階主管共同剪綵，與外界分享分行喬遷開業的喜悅。

臺灣企銀竹東分行自前身合會時期即在地服務竹東地區鄉親，迄今已逾70年，近年來行政院為活絡客庄產業經濟，推動客家浪漫臺三線計畫，帶動竹東地區工商產業蓬勃發展，有利各項金融業務推展。惟該分行考量原有行舍空間已不敷使用，為提供更舒適優質的環境，特別喬遷新址，以嶄新風貌服務廣大客戶。

臺灣企銀總經理張志堅致詞時感謝與會貴賓及客戶長期支持，並期許竹東分行持續秉持專業及用心服務的精神，深耕既有客戶、開發多元客源，協助在地及周邊地區產業發展。

臺灣企銀落實環境永續，新行舍裝潢優先採用綠建材，並使用具節能標章的空調與照明設備，於營業廳設置多媒體看板取代紙本海報及公告，從自身營運減碳做起；另該行設有「無障礙服務櫃臺」、「視障語音ATM」、「手語視訊預約服務」等多項金融友善服務，並於營業廳入口處設有服務鈴，引導有需求的客戶採用合適之交易方式及操作流程完成金融服務，讓來行客戶都能感受到該行的溫暖與貼心。

臺灣企銀為臺灣唯一的中小企業專業銀行，致力於協助中小企業發展，並持續耕耘 ESG與核心業務結合，發揮永續金融的影響力，善盡企業社會責任，堅守專業銀行的角色和功能，為臺灣在地企業提供更完善的金融服務，攜手邁向永續經營。

更新時間 : 2023-08-07 21:42 GMT+08:00

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