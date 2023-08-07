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出國上網首選中華電信　日韓超值型漫遊每天最低49元起

投保將來銀行海外旅平險享日、韓、東南亞等漫遊方案優惠0元起

By 台灣英文新聞
2023/08/07 17:01
照片由中華電信提供

照片由中華電信提供

疫情解封後第一個暑假，中華電信推出多元漫遊上網方案與優惠，針對廣受國人喜愛的日韓地區提供實惠的「日本、韓國超值型」漫遊上網方案，日本8天5GB優惠價488元，平均1天最低只要61元起；韓國8天5GB優惠價388元，平均1天只要49元起。同時，最受小資族夏日旅遊青睞的東南亞地區，中華電信也於網路門市限定推出15天1GB最低149元起的輕量型漫遊優惠方案，一次申請即可暢遊新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨、寮國等8國。

即日起，中華電信與將來銀行同步推出國際漫遊限期優惠，凡中華電信月租型門號客戶於網路投保將來銀行海外旅平險，並於投保流程輸入活動序號「CHTINS」，保費達880元以上，可享日、韓、東南亞、中港澳、美加等國家2GB國際漫遊0元優惠方案；保費未達880元，2GB輕量型方案優惠價僅需88元起(原價268~368元)，優惠活動只到2023年8月31日止，限期優惠倒數計時，立即投保搶好康！

為滿足民眾有跨國、跨洲的長途旅遊及洽公需求，中華電信今年6月新推出「全球通」日租型及定量型方案，一次申請即可適用於日、韓、東南亞、美加、歐洲等110個國家，包含轉機地皆可跨國使用網路，申辦全球通暢行無阻，日租型一天最高298元、定量型30天10GB上網優惠價988元，平均一天只要33元起，讓您輕鬆原機原號上網暢遊世界。

中華電信國際漫遊提供多元實惠的各式上網方案，貼心採用24小時計費制，方便客戶輕鬆享受免換SIM卡，原機原號、隨辦即用。隨時登入中華電信APP，申請方式操作簡單、旅途中可隨時查詢用量，方便又安心，中華電信國際漫遊是陪伴您出國上網之最佳首選。

更新時間 : 2023-08-07 21:41 GMT+08:00

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