樹林好鄰里做伙來參與　新北社福參與式預算投票抽iPhone14

新北市社會局結合樹林區公所，推動「樹林好鄰里、 做伙來參與」社會福利參與式預算，進入投票階段， 為鼓勵民眾踴躍參與，社會局除祭出iPhone14 Pro Max、Air Pods Max、Apple Watch SE及總額價值4萬元以上禮券等獎品外，凡設籍、居住、就學、 就業於新北市年滿15歲的民眾，都可上「新北Vote」平台， 從24項團體社福提案中，票選出最符合在地需求的方案， 投票期限至9月29日止。

新北市推動社會福利參與式預算，繼蘆洲、泰山、五股、鶯歌後， 今年由樹林區度接棒， 由台北大學公共行政暨政策學系教授李仲彬指導， 經過住民社福大會、培力工作坊等階段努力， 最終有24個團體提出社福方案， 於7日在樹林區公所舉辦投票啟動記者會。 樹林區鄉土文化藝文協會，並將現代社會面臨高齡化， 子女又不在身邊等議題，透過老中青三代舞者，融入舞蹈中， 希望營造老幼共融的友善城市。

社會局副局長吳淑芳表示，參與式預算是由人民當家作主， 自己決定預算分配以及想要的政策方案。 現任區長洪崇璉在五股區長任內就推動過，相信可以駕輕就熟。 她看了入圍的24個社福方案，從少到老都有，甚至原住民、 新住民也都含括在內，希望透過公民投票， 票選出民眾最需要的社會福利。

樹林區長洪崇璉表示，參與式預算可說是最佳的公民教育， 而且是最符合由下而上的民主精神，這次參與的24個社團， 可說是樹林地區最優質的在地社團，涵蓋各個層面， 相信在投票階段，能讓大家都動了起來，也希望公民崛起， 展現當家作主的精神。

社會局人民團體科長周桂霙表示，凡年滿15歲，設籍、居住、 就學、就業於新北市的民眾，都可以上「新北Vote」，瀏覽24項社福提案，只要投滿其中10項，完成投票動作， 就有機會參與抽獎，歡迎踴躍投票。

周桂霙提醒，設籍新北市的民眾可以直接上平台投票； 若不熟悉網路操作或並非設籍新北市的民眾， 可以直接前往樹林區公所或市府大樓1樓聯合服務中心外的實體展示 區，由志工協助投票，投票期限即日起至9月29日止。