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樹林好鄰里做伙來參與　新北社福參與式預算投票抽iPhone14

By 台灣英文新聞
2023/08/07 16:58
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

新北市社會局結合樹林區公所，推動「樹林好鄰里、做伙來參與」社會福利參與式預算，進入投票階段，為鼓勵民眾踴躍參與，社會局除祭出iPhone14 Pro Max、Air Pods Max、Apple Watch SE及總額價值4萬元以上禮券等獎品外，凡設籍、居住、就學、就業於新北市年滿15歲的民眾，都可上「新北Vote」平台，從24項團體社福提案中，票選出最符合在地需求的方案，投票期限至9月29日止。 　　

新北市推動社會福利參與式預算，繼蘆洲、泰山、五股、鶯歌後，今年由樹林區度接棒，由台北大學公共行政暨政策學系教授李仲彬指導，經過住民社福大會、培力工作坊等階段努力，最終有24個團體提出社福方案，於7日在樹林區公所舉辦投票啟動記者會。樹林區鄉土文化藝文協會，並將現代社會面臨高齡化，子女又不在身邊等議題，透過老中青三代舞者，融入舞蹈中，希望營造老幼共融的友善城市。

社會局副局長吳淑芳表示，參與式預算是由人民當家作主，自己決定預算分配以及想要的政策方案。現任區長洪崇璉在五股區長任內就推動過，相信可以駕輕就熟。她看了入圍的24個社福方案，從少到老都有，甚至原住民、新住民也都含括在內，希望透過公民投票，票選出民眾最需要的社會福利。 　　

樹林區長洪崇璉表示，參與式預算可說是最佳的公民教育，而且是最符合由下而上的民主精神，這次參與的24個社團，可說是樹林地區最優質的在地社團，涵蓋各個層面，相信在投票階段，能讓大家都動了起來，也希望公民崛起，展現當家作主的精神。

社會局人民團體科長周桂霙表示，凡年滿15歲，設籍、居住、就學、就業於新北市的民眾，都可以上「新北Vote」，瀏覽24項社福提案，只要投滿其中10項，完成投票動作，就有機會參與抽獎，歡迎踴躍投票。

周桂霙提醒，設籍新北市的民眾可以直接上平台投票；若不熟悉網路操作或並非設籍新北市的民眾，可以直接前往樹林區公所或市府大樓1樓聯合服務中心外的實體展示區，由志工協助投票，投票期限即日起至9月29日止。

更新時間 : 2023-08-07 21:41 GMT+08:00

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