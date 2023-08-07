【更新】日本執政黨自民黨第2號人物　前首相麻生太郎抵台灣訪問三天

更新時間: 2023-08-07 20:26

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎今天（7日) 赴五指山，弔唁前總統李登輝，他說，未來會在各項層面持續深化台日之間的關係，願兩國都能繁榮安泰。

日本前首相暨現任執政黨自民黨副總裁麻生太郎（左3）7日赴五指山，弔唁台灣前總統李登輝。（李登輝基金會提供）中央社

日本前首相、現任執政黨自民黨副總裁（副黨魁）麻生太郎、眾議員鈴木馨祐及中西健治等人今天起至9日訪台。

總統府發言人林聿禪今天表示，總統府誠摯歡迎日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎率團訪問台灣，總統蔡英文將於明天(8日) 下午，於總統府內接見訪問團，副總統賴清德也將於同日午間設宴款待。

李登輝基金會7日發布新聞稿表示，麻生太郎一行下午赴五指山弔唁李登輝，基金會董事長李安妮與夫婿賴國洲親自迎接。儀式結束後，雙方至行政大樓貴賓室晤談及意見交流。

李安妮說，除了催生紀念圖書館，延續台日之間的友好關係，也是李登輝基金會非常重要的使命。她特別感謝麻生太郎過去對李登輝赴日簽證的協助；李登輝過世後，時任副首相的麻生太郎特別到駐日代表處致敬，讓她十分感激。

李安妮表示，致敬儀式結束時，麻生太郎詢問與觀看五指山公墓的周邊環境與視角方位，如此細緻與溫暖的作為，讓她在麻生身上「看見我父親的影子」。

李安妮說，目前已委請音樂家創作「李登輝交響樂」，預計2024年在9台灣推出，隔年在東京海外首演。

麻生太郎回應，他曾在1966年隨其外祖父吉田茂來台，當時更曾經謁見前總統蔣介石，印象深刻。兩國1972年斷交之後，他曾以自民黨青年局局長的身分來台灣，而此次同行的鈴木與中西兩位眾議員也曾經是該局局長，兩國結束邦交後，自民黨青年局其實扮演非常重要角色。

他說，目前的台日關係、甚至是經常被提起的印太戰略或布局，背後都有李登輝的影響。未來他會在各項層面持續深化台日之間的關係，願兩國都能繁榮安泰。

晤談結束後，李安妮致贈「李登輝圖書館紀念酒」，特別強調維繫台日關係與催生紀念圖書館是基金會的最大使命，請麻生太郎在落成典禮時「一定要來當我們的嘉賓」。麻生太郎當場表示期待，並允諾屆時一定出席。

總統府發言人林聿禪7日晚間向媒體指出，日本是台灣第3大貿易夥伴，雙方在經貿領域的互動頻繁且緊密。疫情期間，日本政府6度捐贈台灣超過420萬劑AZ疫苗的友誼善舉，讓台灣人民深受感動；疫後雙方無論是政府與民間，往來互訪十分熱絡，期盼台日友好情誼與雙方人民交流日益緊密，台日友誼更加堅實。

林聿禪表示，訪團此行還包括眾議員鈴木馨祐、中西健治等人，期盼透過此行，讓雙方在各領域合作關係更為密切，攜手為印太區域和平穩定及經貿發展共同努力。

首次發稿: 2023-08-07 17:28

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）日本前首相暨現任執政黨自民黨副總裁（副黨魁）麻生太郎、眾議員鈴木馨祐及中西健治等人今天(7日) 起至9日訪台，上午駐日代表謝長廷到東京羽田機場送機，一行人於行前相談甚歡。

麻生太郎（Taro Aso）一行人已於台灣時間今天上午抵達松山機場。

麻生太郎出生於1940年，曾任日本首相、副首相、財務大臣、外務大臣等要職，現為日本眾議院議員及日本自民黨副總裁，是日本執政黨自民黨第二號人物。這是麻生繼2011年率團訪台參加我國建國百年國慶後，睽違12年再度訪台。

在台期間，麻生一行人除參加「凱達格蘭論壇」擔任專題演講貴賓，也將晉見總統蔡英文及副總統賴清德，並拜會外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平及台北市長蔣萬安；此外，訪團成員也會前往五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

圖/asia.nikkei.com

根據中央社，日本媒體高度重視麻生這次訪台行，因這是1972年台日斷交後，日本執政黨自民黨現任的副總裁首度訪台，也是日本國會議員當中身分最高階的政治人物訪台。日媒指出，麻生這次與蔡總統、賴副總統等政要會談，可能引發中國強烈反彈。

謝長廷今天早上在臉書發文指出，麻生太郎今一早啟程訪台，其對台灣的友善，得以在台灣政經界有不少好友，「感謝他這次受邀參加凱達格蘭論壇演講，以及最近密集接待台灣來的蘇嘉全、王金平、柯文哲、鄭文燦和侯友宜，我告訴他說在台如見到賴清德副總統，他就可能是和台灣3黨總統參選人談過話的唯一日本政要了；據了解，他和郭台銘也是舊識」。