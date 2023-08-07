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登革熱往北移！時隔7年苗栗出現首例本土個案 營區軍人染疫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/07 16:37
苗栗縣出現首例本土確診案例，這也是時隔7年後首次出現個案。（示意圖）

苗栗縣出現首例本土確診案例，這也是時隔7年後首次出現個案。（示意圖） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）苗栗縣出現首例本土確診案例，這也是時隔7年後首次出現本土個案，據了解，這名個案為現役軍人，有台南活動史，疑因此染疫。為防範疫情擴散，衛生局協同環保局、頭份市公所及衛生所人員已前往服役兵營及周邊社區進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作。

衛生局表示，個案為苗栗縣頭份市斗煥坪新訓中心的現役軍人，近期無國外旅遊史，日常生活活動地點主要在兵營為主，7月22至23日有台南市活動史。7月28日有發燒、噁心、頭痛、肌肉痛、關節痛症狀至醫院就醫，流感快篩陰性給予藥物治療，因症狀未改善8月3日再度就醫以登革熱快篩試劑(NS1)快篩陽性， 6日經疾管署檢驗判定為確診病例。

縣長鍾東錦表示，今年登革熱確診個案截至8月4日全國有1,037例，已經創下10年來同期最高的紀錄，目前從屏東、高雄、台南、雲林、南投到台中等都有本土確診病例，苗栗也已出現本土確診首例，面對登革熱來勢洶洶絕不能掉以輕心。

鍾東錦提醒，登革熱主要傳播方式，是透過帶有登革熱病毒的病媒蚊叮咬進行傳染，在台灣主要病蚊媒為埃及斑蚊與白線斑蚊，這二種病媒蚊的幼蟲主要孳生於天然或人工的乾淨積水容器內；例如花瓶、花盆底座、廢棄瓶罐、廢輪胎等積水處。而杜絕病媒蚊最重要的就是做好居家及戶外環境孳生源清除工作，請民眾謹記四個步驟「巡、倒、清、刷」，一起來杜絕登革熱。

衛生局長張蕊仙則請本縣各醫療院所提高通報警覺，加強TOCC問診、如出現上述症狀務必進行通報、採檢，以利及早發現隱藏個案，減少疫情擴散風險。

此外，自即日起至112年12月31日止，醫療院所醫師發現居住或設籍於苗栗縣民眾疑似症狀就醫，於發病3日內通報，並完成登革熱快篩及採檢程序，經中央研判為本土確診病例者，每例可獲2,500元禮券；民眾主動就醫、採檢且確診則可獲1,000元禮券；醫療院所及民眾獎勵各限額30名。
登革熱
病媒蚊
苗栗

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