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卡努颱風將侵襲南韓　世界童軍大露營決議提早撤離新萬金　

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/07 15:40
卡努颱風正接近南韓，主辦決定提早將4萬多名人員撤離新萬金。圖為英國童子軍離開新萬金營地（圖／美聯社）

卡努颱風正接近南韓，主辦決定提早將4萬多名人員撤離新萬金。圖為英國童子軍離開新萬金營地（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓所主辦的世界童軍大露營因傳出許多問題，中華民國童軍代表今（7）日上午宣布提早撤隊，而為因應卡努颱風預計將北上至南韓，南韓政府及大會也決定轉移陣地，提前撤離新萬金露營地。

中華民國童軍代表團總部在上午時公布於10點向大會請求撤離，中央社報導，教育部政務次長林明裕表示，因新萬金露營場地條件不佳，包含蚊蟲叮咬、酷暑等問題，有些團員想提早離開，加上颱風將至，決定提早撤離。

然而，根據南韓氣象廳，卡努颱風可能將在10日登陸南韓南部，南韓當局也因此在今日下午決定要轉移陣地。

韓聯社報導，南韓當局透露，各國童子軍將在8日上午前後依序離開露營地，因此原定於7日下午進行的部分營外課程活動也將被取消。

警方相關人士表示，組委會將在稍晚公布具體內容，警方也將配合制定交通及參加者的安全對策並嚴格執行。

報導指出，應急計畫意味著童子軍隊員們的住宿及接下來的活動，將可能轉移至首爾等首都圈，政府正在與首爾市內大學宿舍、各種企業及民間研究設施接洽場地，也有消息傳出，政府也正向全羅北道內的大學諮詢。

而原定於閉營儀式前一天舉行的K-POP演唱會，也正討論將場地遷移到首爾世界盃競技場等較大的場地。

自由時報報導，童軍總會公關委員會主委徐雅娟表示，我國童軍團將先全體撤至首爾，大會將安排4萬多名來自各國的參加人員前往不同地點的室內空間，並提供食宿、醫療照顧及安排交通，因人數眾多，相關細節仍待韓國政府告知。
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