路易莎咖啡88「咖」啟愛，咖啡飲品88折

路易莎陪你「咖」啟那些藏起來的愛，呈獻父親節咖啡飲品88折

8月歡慶父親節，根據網路調查超過四成爸爸竟「不需要禮物」，比起子女準備禮物，爸爸更期待與子女共享團聚時光，多久沒有陪爸爸好好說話，愛在父親節路易莎獻上咖啡感謝爸爸，自8/1至8/11購買咖啡飲品(不含手沖及超越精品咖啡)享88折，莎粉必點經典款咖啡拿鐵、美式和莊園系列都有優惠，全家過節就到路易莎喝咖啡、吃蛋糕，與爸爸「咖」啟愛的對談。

暖心8月一「路」相伴，路易莎好友分享日首次登場

8月父愛不停歇、優惠好康一「路」相伴，自8/14至8/30路易莎將首次祭出好友分享日，全門市每週一、二、三上午11點前全飲品(不含手沖及超越精品咖啡)第二杯半價，邀請全民咖啡傳情，與家人好友分享愛的美好。抓住暑假的尾巴，還要帶家人好友走訪全台最「對味」的路易莎，文青派探訪路易莎特色老宅門市，你可以選擇保留建成圓環門市或北投社直營門市，回顧台北各處的年代歲月；戶外陽光派就到北捷x路易莎聯名大安森林門市，享受陽光與都會森林之美；氣質書香派到位於內湖City Link蔦屋書店的路易莎靜享咖啡閱讀時光，全台超過500間路易莎門市任你選，就趁「好友分享日」與家人朋友度過美好生活時光。

另外咖啡愛好者要喝就喝最好的，路易莎尋豆師手沖8、9月全新推出「哥倫比亞 白朗峰 紫卡杜拉 薇拉水洗」，凡出示黑卡就享黑卡優惠價105元(原價140元/杯)，口感展現香濃的鮮切百香果、芒果汁與金鑽鳳梨味，質地飽滿、果香香甜多汁。