大苑子8/4「荔枝玫瑰」、「荔枝艾波」浪漫回歸！攜手國立故宮博物院，聯名超Q杯款與獨享口味蝴蝶酥

大苑子荔枝季「荔枝到了，把美麗帶走」即將於8/4(五)開跑！去年的荔枝季系列飲品甫上市即獲熱烈迴響，短短銷售期就大賣超過20萬杯。今年再度攜手故宮博物院，聯名限定超Q版唐代仕女圖杯款，「荔枝玫瑰」浪漫回歸上市，可愛爆棚。等待已久的荔枝迷，把握8/4(五)上市到大苑子全台門市，嘗鮮最著時的「荔枝玫瑰」、「荔枝艾波」荔枝系列飲品，再度喚起你的少男少女心，品味荔枝季的浪漫與著時的鮮果生活。（備註：國立故宮博物院的荔枝玫瑰聯名杯款預計8月中旬正式登場）

荔枝飲品「荔枝玫瑰」、「荔枝艾波」8/4(五)全台門市上市與荔枝玫瑰霜淇淋限市府夢想店回歸！

大苑子飲品「荔枝玫瑰」選用產自台中太平的黑葉荔枝，添加100%台灣新鮮玫瑰花瓣泥，獨家的濃郁荔枝香氣，尾韻釋放迷人的玫瑰花香，浪漫度、幸福感大爆棚！「荔枝艾波」則是將黑葉荔枝和蘋果打成冰沙，搭配上醇厚的青茶，並加入愛玉，口味清爽輕甜、味覺層次豐富，讓荔枝迷享受多重味蕾饗宴！除荔枝系列飲品外，大苑子台北市府夢想店於8/2起獨家開賣「荔枝玫瑰霜淇淋」，荔枝的香甜和玫瑰迷人的香氣，保證一口接一口，暑氣全消！

現在下載大苑子APP，行動商城Juicy Store於8/22(二)將推出七夕情人節限定優惠券「荔枝季浪漫久久」，荔枝玫瑰二杯99元(原價190元)，為你增添節日儀式感，浪漫助攻。此優惠券限時8/22(二)凌晨00:00起販售，限量520張，售完為止，有興趣的朋友請把握機會進行搶購。（詳細活動辦法請見大苑子APP行動商城）。

8/10故宮聯名周邊商品「荔枝玫瑰蝴蝶酥」指定門市上市

大苑子是水果的專家，要讓世界看見水果之美，今年特別籌畫與故宮博物院的聯名周邊商品，邀請知名的台灣優格餅乾學院共同研發製作獨享口味「貴妃紅顏-荔枝玫瑰蝴蝶酥(奶蛋素)」，8/10(四)大苑子指定門市搶先上市，心型蝴蝶酥入口吃的到荔枝玫瑰香氣，加上多層次工藝的香酥脆口感，搭配Q萌唐代仕女俑圖的外盒設計。今年七夕情人節和中秋佳節，都是送禮自用的最佳禮盒首選。