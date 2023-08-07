臺灣第二大外國投資國　德國2023年上半年對臺投資金額達9.771億美元

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）根據經濟部投審會於7月20日公布的資料顯示，德國對臺灣已核准的投資金額在2023年上半年創了歷史新紀錄，達到9.771億美元，成為臺灣第二大的外國投資國。德國經濟辦事處林百科首席代表暨處長今(7)日表示，儘管面對2023年上半年嚴峻的經濟環境，臺德雙邊貿易展現了強大的韌性，且表現優於臺灣其他主要貿易夥伴。

林百科接著說，根據最新的經濟數據統計，德國企業對臺灣市場仍抱有很大的信心，並持續協助臺灣基礎建設項目發展，在臺投資他們的服務與生產設施。

△圖片由德國經濟辦事處提供

德國在臺已核准的主要投資項目為基礎建設專案，即電力及燃氣供應業（8.895億美元），佔據總額的91%。據統計，其他投資領域也包含專業、科學及技術服務業（5170萬美元）、資訊及通訊傳播業（1530萬美元）以及製造業（1230萬美元）。而在製造業中，已核准的投資項目包含「電氣設備」、「電腦」以及「電子和光學產品」等類別。

2023年上半年臺灣整體貿易額總計3.778億美元，較去年同期減少19%。林百科處長表示，全球經濟局勢仍處於不穩定的狀態。此外，臺灣在疫情期間非凡的經濟成長，使本地經濟增長在疫情結束後放緩，也是在預料之內的事。在這樣的背景下，他們非常高興能看到臺德雙邊貿易關係仍持續穩定發展，對德國企業而言，臺灣仍是一個極具吸引力的投資地點。

德國與臺灣的貿易總額在2023年上半年相對保持穩定，貿易總額達到114億美元，相較2022年減少2.9%，但與2021年相比仍成長17.8%，可見德國與臺灣的貿易總額仍顯著高於新冠肺炎疫情前的水準。觀看臺灣與其他主要貿易國貿易總額成長率，中國（-28.1%）、韓國（-25.8%）、日本（-13.7%）和美國（-12.2%）皆呈現兩位數的跌幅。

圖片由德國經濟辦事處提供