32年港點老店熄燈 台北公館「易牙居」8/8最後一天營業

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理報導）位於公館的港式飲茶「易牙居」是老台北人的回憶，但昨（6日）晚間在臉書粉絲專頁上丟出一枚震撼彈，宣布即將熄燈，而明（8）日父親節是最後一天營業日。消息一出，引來粉絲們哀號，這是開玩笑的吧！？

「易牙居」說，親愛的顧客，感謝您長期的支持與陪伴，易牙居經過了32個年頭，因為有您的陪伴讓易牙居更加的成長與茁壯，也因為有您長期的支持，才能讓易牙居原本是台北200坪的小餐廳，華麗轉身在台中烏日高鐵特區變成5600坪的臻愛花園飯店。

易牙居要和各位貴賓暫時說再見了，也希望我們自己能夠調整好步伐整軍再出發，在不久的將來能用全新的形象和長期支持的貴賓再度相逢。更希望各位貴賓有機會蒞臨台中臻愛花園飯店。珍重！再見！

易牙居在1991年由林志成、林局衛兩兄弟創店，全名為「吃的地方易牙居湘粵美食」，1992年於公館再開2店「易牙居點心坊」，全盛時期有6家分店，但2003年不敵SARS虧損，同步收掉仁愛店和中和店；2020年新冠疫情爆發後，本店於同年歇業，點心坊則一路經營至今。

1993年「易牙居」從餐飲店到產品品牌，成立緻宏食品(股)公司，開始拓展通路為餐廳飯店的冷凍食品業務；2007年時，成立「易牙居婚宴會館」，後又改名為「臻愛婚宴會館」，目前在台中烏日高鐵特區設有5600坪大的據點。

「易牙居點心坊」主打港點現點現做，數十年來深受老饕喜愛。（業者臉書）