台灣資安人才不足　中山大學范俊逸呼籲：政府應提供優渥薪資　組國家隊整合資源

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪報導）長期投入資訊安全領域，國立中山大學資訊工程學系特聘教授同時也是資訊安全研究（Information Security Research Center）
1991年，范俊逸攻讀碩班時便一腳踏進資訊安全（Information Security）領域，至今已逾30年。當時以密碼學為主流研究，他本身則是投入研究對稱式加密（Symmetric Encryption），之後才接觸非對稱式加密（Asymmetric Encryption），亦就是從最基礎密碼學（Cryptography）到後量子密碼（Post-
范俊逸指出，這一條路走起來，其實滿孤獨的，一直到最近幾年，資安受到各界重視後，投入密碼研究的人開始變多了，資安的選擇也更多元了，所以有些人往網安、駭客攻防、影像安全等領域發展，最後只剩下少部分的人留在密碼學體系繼續做研究。
范俊逸笑稱，過去，密碼被稱作「藝術（Art）」，當有理論證明後才是「科學（Science）」或者是「工程（Engineering）」。他指出，在學術研究中得不斷透過理論去證明密碼的安全性。2012年，圖靈獎得主美國電腦科學家 Shafrira Goldwasser （1985年「零知識證明」（Zero Knowledge Proof）的共同發明者）成功把理論證明帶到密碼界裡。由於「密碼的安全」從正規分析、到理論證明需要投入不少時間，而這部分對研究生來說，是不容易的。
被問到如何定義「安全」二字，范俊逸強調，每個人對「安全」的
多年來，范俊逸倡議「精準資安（Precision Cybersecurity）」，其要素包括需求、成本考量、效能的要求，還有環境、法規，所採用的技術，所
觀察台灣的教育環境，在技術研究方面，范俊逸的感受是「此時此刻，大學的資安師資不足」。他說，或許有人會挑戰他的說法並認為教育部預計2021年至2024年間聘任80名資安師資，並加碼補助每名教師1年最高120萬元彈性薪資，以培育資安專業人才並維持教學品質，為何還存在師資不足的問題。他說明，有員額為第一條件，但並不代表有合格的師資可以聘用，雖然很感謝政府提供員額，但師資人才仍太少。
范俊逸說明這其中有三個原因，第一，國外留學的博士回國人數少，相對的，出國進修的人也少，加上國外就業環境不錯，而我國大學教授的薪資普遍不高，導致博士
范俊逸表示，師資不足可能影響人才培育，但台灣已經從機制面設立資安碩博士班與資安學程，也就是從制度上解決，從教育扎根，加上政府重視資安，帶動了產官學界對後量子密碼的關注，但仍欠缺師資、人才和指引。以中山大學為例，目前有
在國際學術影響力的部分，范俊逸發現，近年來，台灣的資安發展都重在中下游的部分，忽視了學術研究（上游）的理論扎根，使得台灣和國際一些重要組織與學術單位逐漸拉開距離。他分享，當年求學時，他曾參加亞洲國際密碼學會議（Asiacrypt）
在產學合作的部分，范俊逸認為，不夠深化。主要是
范俊逸建議，產業和學界應該共同探討一些前端的議題，就算會失敗也是一種經驗的累積，換句話說，就是學界要帶給產業一個遠見及概念，讓他能即早佈局，如前幾年有建議一些廠商要關注後量子密碼的事，但有些人覺得還太早，或不知道它的重要性。
台灣有諸多優勢吸引國外廠商的目光，范俊逸認為，我國身為半導體大國，可多加利用硬體優勢，結合資安的密碼機制，建立一個良性的循環、一個生態系統（Ecosystem），也就是以硬體帶頭帶動資安產業的成長，推動「
范俊逸指出，台灣還有一個優勢，就是高價值數據，目前尚欠缺人才投入研究。而這些數據可分二部分，第一是駭客網攻
對於台灣在
他表示，傳統密碼
范俊逸認為，目前台灣在後量子密碼是分進合擊，大家各做各的，政府對資安的重視，應思考並整合各項工作，從基礎、加值、應用與落地都需要投入人才，因為一個新的機制要鋪設到系統裡，要處理的事情很多，上中下游都需要人。加上，台灣在這段「遷移」過程中，可能還需5到10年的，不論是否晚其他國家幾年，仍應儘快跟上國際腳步。當然，若能組後量子國家隊，確實有機會統合所有的資源，完成這項偉大的事情。
最後，范俊逸建議，台灣規模不大，很難什麼都做，因此須先盤點國內的資源，鎖定我們的優勢，找出有前瞻性、能發展出的特色，且不可取代的主題，一、二個也沒關係但要長期深耕，加上理論與基礎的扎根，只要能在國際上發光發熱，就可以獨領風騷多年，例如硬體結合後量子密碼，並把創新的元素放進去，這個主軸一定要存在，因為我們是半導體大國，晶片是我們的優勢。