台灣資安人才不足　中山大學范俊逸呼籲：政府應提供優渥薪資　組國家隊整合資源

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪報導）長期投入資訊安全領域，國立中山大學資訊工程學系特聘教授同時也是資訊安全研究（Information Security Research Center） 中心 主任范俊逸認為，台灣高教教師薪資待遇不優渥 ， 降低資安人才走進校園、投入學術研究的意願；為了無縫接軌國際，我國需重新思考，如何從教育扎根理論與基礎，政府、產業和學術界應即早布局、打造後量子密碼生態圈，邁向資安大國。

1991年，范俊逸攻讀碩班時便一腳踏進資訊安全（Information Security）領域，至今已逾30年。當時以密碼學為主流研究，他本身則是投入研究對稱式加密（Symmetric Encryption），之後才接觸非對稱式加密（Asymmetric Encryption），亦就是從最基礎密碼學（Cryptography）到後量子密碼（Post- Q uantum C ryptography，PQC）。

范俊逸指出，這一條路走起來，其實滿孤獨的，一直到最近幾年，資安受到各界重視後，投入密碼研究的人開始變多了，資安的選擇也更多元了，所以有些人往網安、駭客攻防、影像安全等領域發展，最後只剩下少部分的人留在密碼學體系繼續做研究。

范俊逸笑稱，過去，密碼被稱作「藝術（Art）」，當有理論證明後才是「科學（Science）」或者是「工程（Engineering）」。他指出，在學術研究中得不斷透過理論去證明密碼的安全性。2012年，圖靈獎得主美國電腦科學家 Shafrira Goldwasser （1985年「零知識證明」（Zero Knowledge Proof）的共同發明者）成功把理論證明帶到密碼界裡。由於「密碼的安全」從正規分析、到理論證明需要投入不少時間，而這部分對研究生來說，是不容易的。

被問到如何定義「安全」二字，范俊逸強調，每個人對「安全」的 需求 不同，所以安全沒有共同的定義，就如同每個人對「健康」的定義一樣， 各有不同 。

多年來，范俊逸倡議「精準資安（Precision Cybersecurity）」，其要素包括需求、成本考量、效能的要求，還有環境、法規，所採用的技術，所 能 承受的風險，這些都要納入考量。他提醒，由於資安 機制運作 是耗能的，會額外產生碳足跡 。 在和廠商接洽時，他建議應在專業IT輔助之下，盤點內部軟硬體設施，找出自己有那些弱點，就可知道要 佈建 那些安全機制並對症下藥，不僅可以節省成本還可以結合環境永續，達到「低碳資安（Low Carbon Infosecurity ）」。

觀察台灣的教育環境，在技術研究方面，范俊逸的感受是「此時此刻，大學的資安師資不足」。他說，或許有人會挑戰他的說法並認為教育部預計2021年至2024年間聘任80名資安師資，並加碼補助每名教師1年最高120萬元彈性薪資，以培育資安專業人才並維持教學品質，為何還存在師資不足的問題。他說明，有員額為第一條件，但並不代表有合格的師資可以聘用，雖然很感謝政府提供員額，但師資人才仍太少。

范俊逸說明這其中有三個原因，第一，國外留學的博士回國人數少，相對的，出國進修的人也少，加上國外就業環境不錯，而我國大學教授的薪資普遍不高，導致博士 畢業 生大多選擇留在當地就業。第二，產業界也在吸納人才，使得國外的博士有其他的就業機會，所以半導體大廠又或者是目前在大學任教的教授，有機會都會優先選擇到業界工作，歸根究柢，都是我國學術機構的薪資不夠優渥所致。第三，國內培育的博士少，除了少子化問題外，擁有工學碩士的人就可以輕易在職場上覓得好職位，因此沒有誘因繼續攻讀博士班。上述三個原因，連同整個資通訊 領域 都不容易 聘任 師資；此外，大學在聘任師資都有其標準，如有好的 論文 發表、實務經驗等，所以不會因資安多出員額而調整聘用標準。

范俊逸表示，師資不足可能影響人才培育，但台灣已經從機制面設立資安碩博士班與資安學程，也就是從制度上解決，從教育扎根，加上政府重視資安，帶動了產官學界對後量子密碼的關注，但仍欠缺師資、人才和指引。以中山大學為例，目前有 學士班 資通安全學程、資安碩博班，資安 研究 中心及 圖資處資安組 等，讓學生從教學、 研究及場域營運 ，透過三位一體，扎根理論、打好基礎、增加實務經驗。未來，若要深入研究還可攻讀博士班，畢業後就可到政府、法人、產業 界 就業。

在國際學術影響力的部分，范俊逸發現，近年來，台灣的資安發展都重在中下游的部分，忽視了學術研究（上游）的理論扎根，使得台灣和國際一些重要組織與學術單位逐漸拉開距離。他分享，當年求學時，他曾參加亞洲國際密碼學會議（Asiacrypt） 發表論文 ， 此為當時台灣密碼學領域的 博士生 很 想參加的頂級會議，之後，受到環境的影響，大家開始忽視了這一塊。所幸，國家科學及技術委員會（National Science and Technology Council）規劃成立「 臺 灣資安科技研究中心（Taiwan Academic Cybersecurity Center, TACC）」將這部分引導回來，並以 投稿/發表優質論文於 頂級會議與 頂級 期刊為重要訴求，接軌最前端的學術研究，這樣才能發展出自己的主軸，屬於台灣的特色。

在產學合作的部分，范俊逸認為，不夠深化。主要是 大部分的業者或廠商 不太願意敞開胸懷 與學界 共同探討、深入更前端的議題，這是比較可惜的，只因產業覺得學界直接技轉給他們使用是最快的作法，但這樣的觀念需改變。主要是，學術界做出來的東西屬於PoC（Proof of Concept）「概念驗證」，當然有老師願意走到POV （Proof of Value, 價值證明機制），但這佔據了不少研究時間，這是不 恰當 的，應該將研究與商品化切開。

范俊逸建議，產業和學界應該共同探討一些前端的議題，就算會失敗也是一種經驗的累積，換句話說，就是學界要帶給產業一個遠見及概念，讓他能即早佈局，如前幾年有建議一些廠商要關注後量子密碼的事，但有些人覺得還太早，或不知道它的重要性。

台灣有諸多優勢吸引國外廠商的目光，范俊逸認為，我國身為半導體大國，可多加利用硬體優勢，結合資安的密碼機制，建立一個良性的循環、一個生態系統（Ecosystem），也就是以硬體帶頭帶動資安產業的成長，推動「 Infosecurity Native（資安原生）」，包括安全晶片、後量子密碼的硬體化，或是AI的安全等，透過強強聯手就有機會把台灣推向資安大國，目前只有美國和以色列可以說「他們是資安大國」。

范俊逸指出，台灣還有一個優勢，就是高價值數據，目前尚欠缺人才投入研究。而這些數據可分二部分，第一是駭客網攻 樣本資料 龐大，第二是健保資料庫的醫療數據。范俊逸提到，台灣是受到駭客攻擊密度最高的國家，在全世界排名第三。Check Point於今(2023)年1月發表的報告指出，去(2022)年，台灣每週各組織平均遭受網路攻擊次數高達3118次，比2021年增加10%，這些數據是具有研究價值。這些高價值數據，在運用之前，除了須合乎法規外，需注重保護隱私及不影響精準數據，畢竟大眾關注的還是它的安全性，就算數據是在密文（Ciphertext）的狀態下分享到公有雲（Public Cloud），但整個過程還是需設想周全。

對於台灣在 後 量子安全領域的建議有那些，范俊逸提醒，資安的基礎很重要，駭客最 難突破 的還是破密。所以我們應該拿他最 難突破 的這一塊，當作一個重要的題材，好好的深入研究，如加密技術的研發、加密各方面的應用及加密工具的多元設計，都是可提供大眾依其需求使用。另外則是參考歐美國家、日本、韓國、新加坡等國家在資安方面的指引，整合成一份合乎我國各產官學界的指引。

他表示，傳統密碼 學 裡面，在基礎密碼的技術之上，有很多加值的密碼技術有待後量子化，像屬性加密（Attribute- B ased E ncryption, ABE）， 基於身份之加密 （Identity - Based Encryption, IBE），可搜尋式加密（Searchable E ncryption, SE） 。 在傳統密碼 技術中 有很多新的加值 型 加密法，帶來很多元的應用，這一塊 的後量子化 還不成熟，期待大家一起來耕耘。

范俊逸認為，目前台灣在後量子密碼是分進合擊，大家各做各的，政府對資安的重視，應思考並整合各項工作，從基礎、加值、應用與落地都需要投入人才，因為一個新的機制要鋪設到系統裡，要處理的事情很多，上中下游都需要人。加上，台灣在這段「遷移」過程中，可能還需5到10年的，不論是否晚其他國家幾年，仍應儘快跟上國際腳步。當然，若能組後量子國家隊，確實有機會統合所有的資源，完成這項偉大的事情。

最後，范俊逸建議，台灣規模不大，很難什麼都做，因此須先盤點國內的資源，鎖定我們的優勢，找出有前瞻性、能發展出的特色，且不可取代的主題，一、二個也沒關係但要長期深耕，加上理論與基礎的扎根，只要能在國際上發光發熱，就可以獨領風騷多年，例如硬體結合後量子密碼，並把創新的元素放進去，這個主軸一定要存在，因為我們是半導體大國，晶片是我們的優勢。