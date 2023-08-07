臺灣保育研究重大發現　綠島首次野外觀察紀錄椰子蟹幼蟹

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）臺灣椰子蟹保育研究有重大發現！農業部生物多樣性研究所(前 身為農委會特生中心)今(7)日表示，近年來在臺東縣綠島進行沿海公路陸蟹調查時 ，在一處人煙相對稀少、自然生長的林投樹林中， 驚見一些揹著螺殼屬於不同生命階段的椰子蟹幼蟹。椰子蟹（Birgus latro）在臺灣列名於「野生動物保育法」 之珍貴稀有保育類野生動物，主要分布在屏東、 臺東及東部離島的沿海地區，因數量稀少並不容易發現。

生物多樣性研究所研究人員於今(2023)年6月13日及14日夜晚， 在綠島公館地區一處林投海岸林區域進行陸域蟹類調查時， 觀察記錄到多筆不同體型大小的椰子蟹幼蟹，概估胸甲長約1公分至 3公分，涵蓋1-5歲年齡層， 加上先前也發現到數隻大型成熟的個體， 顯示此區域蘊藏著完整的椰子蟹族群及重要的棲息地。 尚揹著殼的椰子蟹幼蟹其胸甲長通常小於1公分， 小小體型卻已在海岸岩礁具有植被的砂地生活約2年。 由於數量稀少加上外觀近似常見的小型陸寄居蟹， 即使偶遇也難以被識別， 因此迄今在臺灣尚無野外的椰子蟹幼蟹的觀察紀錄。 這樣的發現十分難得且具有價值，將有助於椰子蟹的保育研究工作， 並提供完整的試驗場域。

生物多樣性研究所表示，椰子蟹生活於沿海附近的熱帶海岸林中，因善於爬樹， 尤其是筆直的椰子樹， 並且會以強壯的雙螯扒開椰子殼享用裡面的果肉，所以被稱椰子蟹。 分類上是屬陸寄居蟹科， 所以小時候也像寄居蟹一樣得揹著殼過生活。椰子蟹生長十分緩慢， 抱卵的雌蟹在海邊釋幼後，蟹苗需要在海洋浮游生活近1個月， 之後揹著螺殼在感潮帶以上具大小礁石的植被砂地，棲息約2年才會 卸下身上的殼，進入海岸林展開另一階段的生活。根據文獻記載， 雄蟹大概至少需要5年才性成熟，此時約1公斤重。

生多所改制前的特生中心自2020年起接受交通部觀光局東部海岸國 家風景區管理處委託進行綠島陸域生態資源調查。 其中陸蟹資源是重點之一， 而椰子蟹則是陸蟹觀察中具代表性的旗艦物種。生多所表示， 綠島除了具有豐富的海、陸域蟹類生物資源外，其他動、 植物亦十分豐富多樣，是臺灣離島生態環境中難得的瑰寶。 如能搭配當地豐富的景觀及遊憩資源， 將有助於推動在地化野生物保育工作， 落實維護棲地環境及資源永續利用的目的。

仍背著螺殼胸甲長不到1公分，極難發現觀察的椰子蟹幼蟹。(照片來源：農業部生物多樣性研究所提供/莊育達攝)

林投樹葉上胸甲長約2.5公分、4歲齡的椰子蟹，體背呈深紫。(照片來源：農業部生物多樣性研究所提供/陳榮宗攝)