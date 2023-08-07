台灣畫廊Bluerider ART進駐倫敦百年建築　開幕首展「宇宙家園」搶看16位藝術家新作

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) Bluerider ART宣布新空間正式進駐倫敦市中心Mayfair區，將於9 月9日開幕。

Bluerider ART於 2013 年成立於台北，2021年進駐上海，此次將於歐洲開設首個空間，也是畫廊第四個據點，再度相中百年歷史建築緊鄰Bond Street、Piccadilly Street蛋黃區，創辦人王薇薇以畫廊台北舉辦的9週年展覽主題「野草不死」的精神插旗倫敦，亞洲畫廊如何立足歐洲格外引人注目，開幕首展「宇宙家園」由中國抽象藝術家曹吉岡、瑞士錄影雕塑藝術家Marck、維也納Thierry Feuz等16位畫廊長期合作的老戰友打頭陣。

畫廊表示，空間位於的建築於1715 年落成，《阿爾比馬爾街47號的歷史》曾詳細記錄其300年的豐富歷史，無數貴族紳士、政治家、戰地英雄均曾在此居住，亦不乏畫廊、出版商、精品等文化與時尚機構進駐。



曹吉岡《半山、半山》。（圖/畫廊提供）

開幕首展的藝術家以「宇宙家園」呈現他們心中的宇宙家園。中國藝術家曹吉岡的坦培拉作品《半山、半山》中玉質冷感的遙遠山脈表現出「道法自然、天人合一」的詩意；美國藝術家卡蘿・普魯莎（Carol Prusa）的作品《極限》（Limen）以銀針筆創造出人類在未知與激情的黑暗能量間所凝聚的空間；Marck的作品《居住在一個深邃的霓虹方格》（Live in a Deep Neon Square），以錄影雕塑建構超現實穿越虛實框架的視覺震撼；法國數位藝術家帕斯卡爾・多比斯（Pascal Dombis）的作品《過時的未來》（Obsolete Future）探討語言與文字在未來的流動性與潛在轉變；德國裝置藝術家卡蘿・傑斯特（Caro Jost）的作品《我、我自己和你》（MY, MYSELF and YOU）則以藝術家個人的心跳圖抽象表述家園的深刻感受。

其他參展藝術家包含：威利・希伯（Willi Siber）、雷諾・奧德霍恩（Reinoud Oudshoorn）、尼克・維西（Nick Veasey）、彼得・克勞斯科夫（Peter Krauskopf）、斯芬．杜爾（Sven Drühl）、西瑞・菲茲（Thierry Feuz）、弗朗索瓦・邦內爾（François Bonnel）、蘇珊・庫恩（Susanne Kühn）、安格拉・格萊札（Angela Glajcar）、楊・克拉（Jan Kaláb）和提姆・弗萊瓦德（Tim Freiwald）等。



Caro Jost。（圖/畫廊提供）



Marck。（圖/畫廊提供）



Carol Prusa。（圖/畫廊提供）