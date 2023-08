台灣畫廊Bluerider ART進駐倫敦百年建築　開幕首展「宇宙家園」搶看16位藝術家新作

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) Bluerider ART宣布新空間正式進駐倫敦市中心Mayfair區,將於9 月9日開幕。

Bluerider ART於 2013 年成立於台北,2021年進駐上海,此次將於歐洲開設首個空間,也是畫廊第四個據點,再度相中百年歷史建築緊鄰Bond Street、Piccadilly Street蛋黃區,創辦人王薇薇以畫廊台北舉辦的9週年展覽主題「野草不死」的精神插旗倫敦,亞洲畫廊如何立足歐洲格外引人注目,開幕首展「宇宙家園」由中國抽象藝術家曹吉岡、瑞士錄影雕塑藝術家Marck、維也納Thierry Feuz等16位畫廊長期合作的老戰友打頭陣。

畫廊表示,空間位於的建築於1715 年落成,《阿爾比馬爾街47號的歷史》曾詳細記錄其300年的豐富歷史,無數貴族紳士、政治家、戰地英雄均曾在此居住,亦不乏畫廊、出版商、精品等文化與時尚機構進駐。



曹吉岡《半山、半山》。(圖/畫廊提供)

開幕首展的藝術家以「宇宙家園」呈現他們心中的宇宙家園。中國藝術家曹吉岡的坦培拉作品《半山、半山》中玉質冷感的遙遠山脈表現出「道法自然、天人合一」的詩意;美國藝術家卡蘿・普魯莎(Carol Prusa)的作品《極限》(Limen)以銀針筆創造出人類在未知與激情的黑暗能量間所凝聚的空間;Marck的作品《居住在一個深邃的霓虹方格》(Live in a Deep Neon Square),以錄影雕塑建構超現實穿越虛實框架的視覺震撼;法國數位藝術家帕斯卡爾・多比斯(Pascal Dombis)的作品《過時的未來》(Obsolete Future)探討語言與文字在未來的流動性與潛在轉變;德國裝置藝術家卡蘿・傑斯特(Caro Jost)的作品《我、我自己和你》(MY, MYSELF and YOU)則以藝術家個人的心跳圖抽象表述家園的深刻感受。

其他參展藝術家包含:威利・希伯(Willi Siber)、雷諾・奧德霍恩(Reinoud Oudshoorn)、尼克・維西(Nick Veasey)、彼得・克勞斯科夫(Peter Krauskopf)、斯芬.杜爾(Sven Drühl)、西瑞・菲茲(Thierry Feuz)、弗朗索瓦・邦內爾(François Bonnel)、蘇珊・庫恩(Susanne Kühn)、安格拉・格萊札(Angela Glajcar)、楊・克拉(Jan Kaláb)和提姆・弗萊瓦德(Tim Freiwald)等。



Caro Jost。(圖/畫廊提供)



Marck。(圖/畫廊提供)



Carol Prusa。(圖/畫廊提供)