【日本核廢水】日媒：最快八月底排放　預計20日召開內閣會議決議確切時間

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）日媒報導，日本政府最快八月底將排放福島第一核電廠核廢水（日本稱為核處理水）。

綜合日本讀賣新聞和朝日新聞7日報導，根據政府相關人士透露，日本政府認為，核廢水應該要在福島縣捕撈季開始的9月1日前開始排放，因此很有可能會在八月底實施。

報導指出，日本首相岸田文雄將於18日前往美國參加美日韓首腦會談，並藉此分別與南韓總統尹錫悅、美國總統拜登單獨會談，解釋核廢水排放的安全性。

岸田文雄預計20日回國後，將與日本經濟產業大臣西村康稔等人召開相關內閣會議，決定最終排放時間。

朝日新聞指出，總統府相關官員們認為，排放的準備工作以及發布公告須1周以上的時間，另外也分析道，日本政府計畫在美日韓首腦會談之後決定排放時間，一方面也是對南韓政府的體諒。

聯合國國際原子能總署（IAEA）對日本核廢水的審查結果為「符合國際標準」，南韓政府對此結果表達尊重，也表示韓方自己也有針對排放進行調查，結果顯示核廢水的排放對南韓海域不會有顯著的影響，南韓國民對此十分不滿，也為此上街抗議。

朝日新聞報導寫道，「對核廢水排放表示理解的尹錫悅政府，遭到了南韓圍內的批評，日本認為，若在美日韓首腦會議前即決定好排放時間，尹錫悅在會議上對此的應對將成為焦點，明年南韓的國會議員大選，也可能給尹政府帶來負面影響。」

韓聯社報導指出，此次為日本媒體首次引用政府相關人士的說法，具體報導福島核廢水的排放時間。

日本當局先前就曾預告，今年夏天將進行排放計畫，最近也多次強調此一方向不會改變。