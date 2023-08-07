美國FDA核准首款產後憂鬱症口服藥 僅需服藥14天 副作用低、藥效顯著

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）於4日批准首款用來產後憂鬱症的口服藥，僅需連續服用14天症狀便可獲得明顯改善，預料將造福無數深受產後憂鬱所苦的媽媽們。

由於體內雌激素及荷爾蒙等黃體素急遽變化，加上為人母後的養育、身材恢復等諸多壓力、以及婚姻、婆媳關係、經濟和工作壓力等外在因素，約有10%至20%的產婦會罹患產後憂鬱症。

一般來說，約在產後3至4天會出現情緒不穩、或失眠等的情況，但症狀多會於數週內自行痊癒，嚴重者會持續數月、數年之久，而產後3至6個月則是產後憂鬱發生率的高峰期，症狀包含情緒低落、失眠或嗜睡、對喜歡的事情失去興趣、飲食障礙、自覺無價值感或罪惡感、思考或專注力減退，甚至會自殘、自殺或傷害小孩等。

美國FDA批准的口服藥Zurzuvae，由美國製藥公司Sage Therapeutics與生技大廠百健（Biogen）共同研發，為首款經核准治療產後憂鬱症的口服藥，過去核准的brexanolone為靜脈注射藥物。

Brexanolone也是由Sage Therapeutics研發，但每次療程的費用昂貴約美金3萬4千元，且需在醫療院所內連續靜脈注射60小時，加上物流供應等問題，遲遲無法普及。

根據兩間公司遞交給FDA的研究結果，與服用安慰劑的患者相比，服用Zurzuvae 4至6週後，患者的憂鬱症狀便獲得改善，許多患者甚至在服藥3日後，症狀即明顯緩解。

該口服藥只需每天服用一次，建議劑量為50毫克，持續14天，常見副作用有嗜睡、頭暈和腹瀉等，但相較於其他抗憂鬱症藥物，副作用較低，可望降低患者抗拒服藥的情形，預計今年第4季上市，但售價未定。

紐約的39歲婦女Sahar McMahon於2021年底生下第二個女兒後罹患憂鬱症，她說：「我是計畫性懷孕，我想要孩子，但產後卻變得不想和他們相處。」在遭診斷罹患產後憂鬱症後，她同意參加藥物臨床實驗，服用藥物短短數日後，憂鬱症狀獲得改善。

Sahar McMahon說：「這是一項快速轉變，彷彿才剛睡醒，我就找回自己過去的靈魂。」

耶魯大學精神病學家Kimberly Yonkers認同Zurzuvae的藥效顯著，針對那些原本對藥物治療反應不佳的婦女，也可能發揮藥效，不過她也提出質疑，「問題在於，服藥45天之後，我們並不知道會發生什麼事，患者可能狀況良好，也可能舊疾復發。」因此呼籲FDA應要求藥廠提供更多服藥後幾個月後的臨床數據。