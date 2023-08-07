Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

美國FDA核准首款產後憂鬱症口服藥 僅需服藥14天 副作用低、藥效顯著

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/07 11:30
美國食品藥物管理局FDA批准首款用來產後憂鬱症的口服藥Zurzuvae。（圖／美聯社）

美國食品藥物管理局FDA批准首款用來產後憂鬱症的口服藥Zurzuvae。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）於4日批准首款用來產後憂鬱症的口服藥，僅需連續服用14天症狀便可獲得明顯改善，預料將造福無數深受產後憂鬱所苦的媽媽們。

由於體內雌激素及荷爾蒙等黃體素急遽變化，加上為人母後的養育、身材恢復等諸多壓力、以及婚姻、婆媳關係、經濟和工作壓力等外在因素，約有10%至20%的產婦會罹患產後憂鬱症。

一般來說，約在產後3至4天會出現情緒不穩、或失眠等的情況，但症狀多會於數週內自行痊癒，嚴重者會持續數月、數年之久，而產後3至6個月則是產後憂鬱發生率的高峰期，症狀包含情緒低落、失眠或嗜睡、對喜歡的事情失去興趣、飲食障礙、自覺無價值感或罪惡感、思考或專注力減退，甚至會自殘、自殺或傷害小孩等。

美國FDA批准的口服藥Zurzuvae，由美國製藥公司Sage Therapeutics與生技大廠百健（Biogen）共同研發，為首款經核准治療產後憂鬱症的口服藥，過去核准的brexanolone為靜脈注射藥物。

Brexanolone也是由Sage Therapeutics研發，但每次療程的費用昂貴約美金3萬4千元，且需在醫療院所內連續靜脈注射60小時，加上物流供應等問題，遲遲無法普及。

根據兩間公司遞交給FDA的研究結果，與服用安慰劑的患者相比，服用Zurzuvae 4至6週後，患者的憂鬱症狀便獲得改善，許多患者甚至在服藥3日後，症狀即明顯緩解。

該口服藥只需每天服用一次，建議劑量為50毫克，持續14天，常見副作用有嗜睡、頭暈和腹瀉等，但相較於其他抗憂鬱症藥物，副作用較低，可望降低患者抗拒服藥的情形，預計今年第4季上市，但售價未定。

紐約的39歲婦女Sahar McMahon於2021年底生下第二個女兒後罹患憂鬱症，她說：「我是計畫性懷孕，我想要孩子，但產後卻變得不想和他們相處。」在遭診斷罹患產後憂鬱症後，她同意參加藥物臨床實驗，服用藥物短短數日後，憂鬱症狀獲得改善。

Sahar McMahon說：「這是一項快速轉變，彷彿才剛睡醒，我就找回自己過去的靈魂。」

耶魯大學精神病學家Kimberly Yonkers認同Zurzuvae的藥效顯著，針對那些原本對藥物治療反應不佳的婦女，也可能發揮藥效，不過她也提出質疑，「問題在於，服藥45天之後，我們並不知道會發生什麼事，患者可能狀況良好，也可能舊疾復發。」因此呼籲FDA應要求藥廠提供更多服藥後幾個月後的臨床數據。
產後憂鬱症
情緒低落
失眠
憂鬱
孕媽咪

相關新聞

「難治型憂鬱症」有解~台灣陽明交大與北榮實驗發現機轉•證明磁刺激可有效改善病情
「難治型憂鬱症」有解~台灣陽明交大與北榮實驗發現機轉•證明磁刺激可有效改善病情
2023/07/18 18:43
李玟驟逝！憂鬱症患者自殺風險高20倍 醫師談自殺防治最重要關鍵
李玟驟逝！憂鬱症患者自殺風險高20倍 醫師談自殺防治最重要關鍵
2023/07/06 17:12
澳洲開放迷幻劑治療憂鬱症…台灣跟進？專家：仍需長期研究其副作用
澳洲開放迷幻劑治療憂鬱症…台灣跟進？專家：仍需長期研究其副作用
2023/07/05 12:17
全球生育率最低卻充斥「兒童禁入 」區 這個國家在想什麼？
全球生育率最低卻充斥「兒童禁入 」區 這個國家在想什麼？
2023/06/25 15:51
【淺談失眠】安眠藥並非唯一解藥 找出原因、養成良好習慣才是根本解決之道
【淺談失眠】安眠藥並非唯一解藥 找出原因、養成良好習慣才是根本解決之道
2023/05/19 11:35

更新時間 : 2023-08-07 16:52 GMT+08:00

最受歡迎

【清境農場7日休園】颱風卡努豪雨重創台灣南投縣 廬山溫泉區3家飯店逾80人受困
【清境農場7日休園】颱風卡努豪雨重創台灣南投縣 廬山溫泉區3家飯店逾80人受困
童軍大露營問題多　英、美、比利時等國提早撤離　南韓主辦堅持繼續進行
童軍大露營問題多　英、美、比利時等國提早撤離　南韓主辦堅持繼續進行
台灣隱藏版小吃都在這！台北美食展人潮湧現　多攤提早完售
台灣隱藏版小吃都在這！台北美食展人潮湧現　多攤提早完售
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
世界童軍大會於南韓舉辦環境糟糕　逾千人中暑及蚊蟲咬傷　尹錫悅下令供應冷氣巴士
世界童軍大會於南韓舉辦環境糟糕　逾千人中暑及蚊蟲咬傷　尹錫悅下令供應冷氣巴士
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
韓劇「惡鬼」創自身收視新高落幕　結局看點總整理　金泰梨人生代表作再+1【有雷】
韓劇「惡鬼」創自身收視新高落幕　結局看點總整理　金泰梨人生代表作再+1【有雷】
有洋蔥！英國奧斯卡影帝《一個人的朝聖》票房狂賣破億　面對失去不再後悔台灣暖心上映
有洋蔥！英國奧斯卡影帝《一個人的朝聖》票房狂賣破億　面對失去不再後悔台灣暖心上映
更新【碳權交易所7日成立】台灣碳交易時代來臨　蔡總統: 預估可提供55萬個相關就業機會
更新【碳權交易所7日成立】台灣碳交易時代來臨　蔡總統: 預估可提供55萬個相關就業機會
暖心金句連發！蠟筆小新電影版凸顯「夥伴精神」精神　台灣日本笑中帶淚同步上映
暖心金句連發！蠟筆小新電影版凸顯「夥伴精神」精神　台灣日本笑中帶淚同步上映