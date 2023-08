前美國武官示警：人事時地綜合因素 習近平恐在八月中對台灣這地方動武

(台灣英文新聞/楊琇羽 綜合外電報導)一名在台灣政大任訪問學者的前美國武官近日在外媒撰文點出幾項原因,推測台灣副總統賴清德8月中出訪中美洲友邦及過境美國之時,恐是中共最早對台灣進行軍事行動的時間;另外,雖然習近平試圖奪取台灣本島,但對中國解放軍欠缺信心,並擔心美國的軍事訓練和武器,會讓他的目標更難實現。

副總統賴清德8月12日將自台灣出發訪問中美洲友邦巴拉圭,參加該國總統當選人貝尼亞(Santiago Pena)就職典禮;七天六夜行程途中將過境美國,去程與回程將分別過境美國紐約和舊金山。

退役美國空軍外交官萊拉睿中校(Lieutenant Colonel Guermantes Lailari)專精中東和歐洲區域反恐、非常規戰爭和導彈防禦,曾在伊拉克服役,對於威權和極權政權研究頗為深入,目前在台北擔任臺灣研究員。近日他在The Sunday Guardian發表文章推測,習近平近來身邊親信陸續落馬,透露他的極上權力受到挑戰,另外,為測試中國解放軍實力,他需要透過小型行動來進行測試,並取得初步成功,再來談未來取得台灣本島。

軍事行動背景

萊拉睿中校指出,近期新法頒布、習近平愛將死亡或突然間消失在螢光幕前行蹤成謎等,透露出一股不尋常氣氛。

除了外界熟知習近平愛將中國外長秦剛離奇消失月餘後去職,中國解放軍高官也相繼消失,火箭軍前副司令吳國華盛傳今年6月6日「被自殺」 ;6月27日指司令員李玉超在開會途中被中央軍委反腐機構調查人員帶走調查。自由亞洲電台報導,吳國華的同袍、曾擔任火箭軍副司令員的軍委聯合參謀部副參謀長張振中,以及接替他的劉光斌也被捕接受調查。專家分析,中國解放軍正處於內鬥內亂,解放軍作戰實力難謂不受影響。

萊拉睿中校也認為,綜觀俄羅斯一年半遲攻不下烏克蘭的情況,各界可以看出背後力助烏克蘭的美國,與俄國及其它國家軍事實力的懸殊,而習近平對中國解放軍現狀也頗有自知之明,應會限縮衝突及降低風險,不太可能直攻台灣本島,最有可能就是攻佔台灣擁有主權的東沙群島。

為什麼是東沙?

面積約 1.74 平方公里的東沙群島,為南海諸島中的四大島之一,其距香港東南方海面僅315公里,距離台灣高雄450公里。2021年,台灣國防部整建島上機場跑道,加強防衛。由於其地理位置及戰略價值,早已有外媒報導中國不排除以武力奪取東沙群島,中共也經常在周遭進行軍事演習,受到威脅程度高。萊拉睿中校認為,東沙是中國解放軍八月直取最有可能的目標。

至於其它台灣離島綠島和蘭嶼,距離台灣較近,直取的風險遠比東沙來得低。不過萊拉睿中校也提醒,1954年台灣(中華民國政府)和美國簽署的《中美共同防禦條約(Mutual Defense Treaty between the USA and ROC)》,協助台灣防衛的領域侷限在台灣本島和澎湖,一旦周遭小型離島有事,其它國家軍隊未必會前來馳援。

一旦中國奪取東沙成功,還有一個象徵意義,就是在南海區域中國勢力增強,美國示微,南海水域有主權聲索的國家就算不滿中國解放軍又奈何。

「毛式」軍事行動戰術

萊拉睿中校推斷,習近平應不會了無新意,再重演一次如去年八月美國眾議長裴洛西(Nancy Pelosi)來訪、與今年四月總統蔡英文在美國加州會見美眾議長Kevin McCarthy時的台海周邊「純」軍事演習。他推測,中共八月還是會再進行一次演習,不過這回演習只是幌子,但是接著會來真的,他們要「攻其不備、出其不意」,採用毛澤東的軍事戰術,也就是在敵人沒有準備的情況下進攻,在敵人意想不到的條件下出擊。

除了直取東沙,中共也有可能對東沙進行周遭海域的經濟與軍事封鎖,也會盡全力阻擋其它美國及盟國的干預,最後美國及其它盟國只能落得對中國採取有限的經濟制裁,畢竟,在對俄羅斯實行經濟制裁一年後,他們深知制裁對自身及全球經濟面上的負面衝擊,包括嚴重通膨,更何況俄羅斯在全球供應鏈的地位,又無法與中國相提並論。

況且,現在中國解放軍又取得絕佳的機會— 美國航母打擊群及兩棲突擊艦,與亞太盟友日本、南韓及澳洲才剛結束在澳洲海域的軍事演習,天高皇帝遠,若真有事,8月中要趕回台灣水域馳援實屬不易。

萊拉睿中校呼籲,台灣、美國、日本、菲律賓、印度、南韓、巴布亞紐幾內亞、澳洲等各國應共同為此一情景預作準備,他當然希望這不要發生,但提早做好準備方為上策。