台灣兩廳院秋天藝術節「記憶中的黑夜」為題　7檔節目、23場演出10月起跑

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）國家兩廳院舉辦第三屆秋天藝術節，以「記憶中的黑夜」為題，邀請亞洲、歐洲及大洋洲等國創作者參與，帶來7檔節目共23場演出。

七部作品，打開關於黑夜記憶的敘事與辯證

今年的秋天藝術節將透過七個作品，重新述說被忽略、隱藏或模糊曖昧的故事。並從「隱藏面」及「集體記憶」兩大面向，打開關於黑夜記憶的敘事與辯證。讓無法輕易用言語定義的經驗和狀態，透過劇場重新檢視，使對話得以延續，新的經驗與理解也將隨之而生。

「隱藏面」將討論存在於事件背後、不易被察覺或理解的深層意義與面向。2004年雅典奧運開閉幕導演、希臘劇場幻象大師迪米特里．帕派約安努（Dimitris Papaioannou）睽違6年最新舞作再次登上國家戲劇院，雙人舞作《INK》攜手舞蹈家蘇卡．霍恩（Šuka Horn）以肢體探索人類潛意識帶來的平衡和痛苦；《罪．愛》靈感取自2013年「日月明功」社會案件，由金鐘獎最佳編劇詹傑與導演黃郁晴，攜手謝瓊煖、徐堰鈴等九位影視劇場演技派同臺飆戲，提問罪與罰的倫理、信仰的脆弱和堅定；榮獲2022年國際易卜生獎的澳洲背靠背劇團，在《當獵人成為獵物的影子》中集結神經多樣性族群，透過劇場讓民眾專注聆聽障礙者的聲音、看見障礙本身；編舞家陳武康（臺灣）及皮歇・克朗淳（泰國）的共創作品《野台羅摩》，以東南亞家喻戶曉的史詩《羅摩衍那》為開端，結合數位影像和現場電子音樂，連結傳統與當代。

「集體記憶」則透過回望社會所經歷的共同事件，爬梳個人及集體的情感與記憶。比利時編舞家楊・馬騰斯（Jan Martens）受全球抗議浪潮啟發，轉化中共領導人習近平針對香港反送中示威人士所發出的警告為同名舞作《任何搞分裂的企圖都將以粉身碎骨告終》，邀請17名從18歲到71歲的表演者，透過身體討論政治；曾獲第18屆台新藝術年度大獎的再拒劇團全新製作《神諭之時：Notes to the Future》用末日預言般的科幻敘事，從100年後的地球回望過去如何匯聚成我們身處的時代；知名獨立樂團農村武裝青年《根源 kin》從專輯《根》的概念出發，結合不同的時期作品與全新創作，以臺語民謠及搖滾精神將土地的革命記憶帶回日常，喚起社會對土地的認同。

今年秋天藝術節亦打造一場特別的社會行動。《Operation 1'71701'/ 彌》以集體記憶為起點，運用新型態科技作為虛實混合媒介，挑戰既定思維的行動方案，將其打造成一場社會實驗，以回應當下社會所面臨的集體焦慮。

藝術節特別企劃，周邊活動打造對話場域

2023秋天藝術節更擴大企劃精彩的系列周邊活動，創造更多對話發生的場域。其中包括開幕論壇，邀請各領域策展人共同探討藝術節的意義生產及更多想像；特別講座邀請新任亞維儂藝術節總監提亞戈．羅提吉斯（Tiago Rodrigues），分享藝術節如何談論語言及記憶；系列講座邀請創作者們分享日常經驗與如何轉化成作品；演後座談則邀請跨領域專業工作者與創作者對談，與觀眾一同開啟對於「記憶中的黑夜」的想像。

此外，還有其他多樣形式的活動，如《青銀有約》秋天思辨版、舞蹈專業工作坊、好哲凳Podcast、圖書館文件展及會員專屬活動等，進行更深入的互動和交流。並與《鏡電視》藝文節目部及《鏡週刊》鏡人物合作，將藝術結合社會議題深度報導，從作品延伸更多思辨與創意的理念價值。

由國家兩廳院主辦，2023秋天藝術節將在10月5日至11月19日登場，8月1日開放兩廳院會員預購，8月8日中午12點於「OPENTIX兩廳院文化生活」正式啟售。

啟售後至8月31日止凡購買單張NT$1200（含）以上票劵，可享早鳥優惠85折。節目詳情與相關活動請至兩廳院官方網站或至OPENTIX兩廳院文化生活查詢。