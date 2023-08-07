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【台灣美食展最後一天】 必比登水煎包2000顆、豆花名店搶購一空 業者直呼買氣旺到超乎想像

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/07 09:46
不少業者直呼，今年美食展人潮買氣踴躍程度超乎想像。（圖／台灣觀光協會）

不少業者直呼，今年美食展人潮買氣踴躍程度超乎想像。（圖／台灣觀光協會）

（台灣英文新聞／生活組　台北報導）台灣美食展將於今（7）日閉幕，昨（2）日適逢展期最後一天假日開展前半小時便已湧現排隊人潮，迫不及待進場嚐美食搶優惠，進場人次達33,125人次，較去年同期成長37.9%。來自台中連續三年獲必比登推薦的滬舍餘味餐館，還未到中午招牌水煎包四天的備貨量共2000顆便被搶購一空；而永康街人氣店家「山海豆花」備料也提早賣光。不少業者直呼，今年美食展人潮買氣踴躍程度超乎想像。

大會舞台活動不間斷，「主廚的烹飪哲學」講座到邀請2022年同時摘獲米其林綠星與必比登推薦兩大殊榮的小小樹食&Curious Table主廚徐兆麟Tim展演《綠牡丹》，吸引大批民眾慕名而來；「冠軍回娘家」則由曾獲2009台灣美食展世界廚藝邀請賽總冠軍的駱進漢師傅，同時也是中華美食交流協會理事長，重現奪冠菜式《苗栗五月雪》及《族群的融合》，並邀請民眾現場品嚐冠軍美味。法蘭司烘焙也不藏私分享獨創及銷售冠軍的「維也納牛奶麵包好吃的秘密」同時也提供美味麵包試吃，並推出展場限定優惠。

國人最喜歡的日本美食館也來到美食展，香川縣獻上道地烏龍麵試吃，還有S&B金牌咖哩、茨城縣名產、御多福×赤鐵廣島燒等超過10間日本美食。韓國最大糧倉「全羅南道」也與民眾熱情推廣南道飲食文化節，現場有全羅南道直送的紫菜、柚子飲料、梨子飲料等紀念品滿滿好禮可領取。此外，越南也在現場帶來中越順化經典烤肉串、蝦餅及春捲等越式經典料理，讓民眾不用搭飛機就能享受異國美食。

多家五星飯店也把握黃金星期天，推出超殺優惠吸引人潮。富士大飯店帶來知名的台南溫體牛火鍋，此次特別聯合推出一泊二食限量優惠，二天一夜5,388元起，即可入住12坪的豪華雙人客房，享用價值2,680元的牛五蔵雙人套餐乙份；北投大地酒店帶來金牌「稻香大地牛」券，每張81折2,299元，雙人下午茶套券每套6張也推出74折優惠；大倉久和大飯店則推出菁英客房住宿券超殺27折，餐券最低69折，每人每晚只要2,299元起就可以入住日系名門酒店；關西六福莊主打親子旅遊推出「樂農遊住房專案」4折優惠，只要9,780元，連住兩日還能暢遊玩六福村水陸雙樂園，再加贈淺山農事體驗採摘當季產物！

台北市牛肉麵冠軍「洪師父牛肉麵」也推出美食展限定優惠展場價，還有限量優惠的特色牛肉乾、甕釀豆麴辣椒、私房酸菜芯等多項經典產品，也帶來牛肉乾供民眾試吃品味冠軍滋味；古坑鄉農會也於現場販售手沖古坑冠軍咖啡，更特地帶來烘豆機，產地直送新鮮烘豆，打卡還送一杯CPAG浸泡式紅玉紅茶咖啡。在父親節即將到來之際，邀請民眾把握最後機會，更多超殺優惠餐券、住宿券都在台灣美食展一次購足！
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