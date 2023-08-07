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〈財經主筆室〉台積電美日設廠兩地反應大不同 背後真相到底為何？

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2023/08/07 18:00
台積電研發中心大樓, 7月28日在竹科啟用 (圖/行政院長陳建仁臉書) 

台積電研發中心大樓, 7月28日在竹科啟用 (圖/行政院長陳建仁臉書) 

台積電(2330)美日設廠最近新聞不少。諸如「台積電美國廠進度延宕！美工會嗆『找藉口引進低薪外勞』」。日本廠則因台積電薪資水準遠超過其他日本廠，讓當地企業叫苦連天。美日兩地民眾反應大不同，背後真相到底如何呢？歸根究底都與薪資有關，只能說美日薪資水準不同，必然引起不同的反應？

「台積電熊本廠辦公大樓傳本月啟用？」成為最近日本媒體大幅報導的熱門新聞，其中，日本富士新聞網報導，台積電熊本廠部分設施將在8月啟用，啟用的設施為廠區東側的辦公大樓，且來自台灣的350名工程師加上親屬約750人，將陸續在8、9月前往日本。

日媒也報導，台積電給新鮮人的薪資待遇優於當地水準，起薪約28萬日圓(約台幣6.28萬元)，新鮮人起薪待遇羨煞日企，且台積電熊本廠開出的時薪3,000日圓，是其他企業的3倍，若全勤加上津貼，月薪可達61萬日圓(約13.7萬台幣)，遠超過其他日本廠商薪資水準，讓當地企業叫苦連天。

台積電董事長劉德音在7月20日法說會中坦言，美國亞利桑那州廠4奈米廠將延至2025年量產，最主要就是該廠由於安裝設備的專業人員數量不足，需要從台灣調派經驗豐富的相關專業人員，此舉讓當地工會領袖投書媒體，批評台積電只是利用進度延遲當藉口，想要引進低薪的外籍勞工。

台積電事後發布聲明稱，由於台積電正在最尖端且精巧的製造設施中，處理最先進和精密設備的關鍵階段，需要有熟練經驗的專業人員來執行特定工程，暫時從台灣調派這些專業人員來支援相關工作，以支持晶圓廠邁向量產，不會影響當地的1.2萬名現場員工配置，也不影響台積電在美招聘工作。

其實，美日兩地的工會、企業或民眾會有不同反應，最主要應該與每個國家薪資水準的差異有關，若以美、日、台灣甚至台灣競爭大國: 南韓等不同國家薪資水準來比較看看，就能了解這些差異性。

美國現有20個州採行聯邦7.25美元時薪(約新台幣231元)基本工資標準，而30個州和華盛頓特區則高於聯邦規定，而美國有26個州自2022年起將最低時薪調漲至15美元(約新台幣478元)，而台積電美國廠位於的亞利桑那州，目前每小時最低薪資是13.85美元(約新台幣441元)。

而日本的每小時基本薪資，今年7月在政府及勞工總會達成共識傳出好消息，確定最低時薪由961日圓(216元)上調至1,002日圓(約新台幣226元)，是首次突破千圓水準，創有史以來最大調幅，預估10月實施。

南韓最低薪資近日也告確定，南韓最低工資委員會日前召開全體會議，敲定南韓2024年最低時薪為9,860韓圜（約新台幣224元），較2023年的9,620韓圜，約新台幣219元）上漲2.5%。

台灣現行的基本薪資，2023年基本工資月薪由去年的 25,250 元調升至 26,400 元，調幅 4.56%，時薪由去年168元調升至176元，調幅為 4.8%。根據外傳消息，根據消費者物價指數(CPI)，2024年基本工資有望調升3.22%，月薪可能調升至約27,250元，時薪約182元，但結果仍待勞動部薪資調整委員會商議後作最後的決定。

根據上述國家基本薪資來看，台灣的薪資水準雖然是最低，但根據台積電去年全球員工總體薪酬的中位數約新台幣233萬元，直接員工平均整體薪酬高於100萬元來看，每月平均收入約當台灣基本工資的4倍，這個水準在日本當然會讓當地民眾稱羡，但對美國的勞方來說，真的就是廉價勞工。

每個國家的薪資水準及職場文化皆不相同，台積電繼台灣及中國兩地設廠後，如今將廠區擴大到美國、日本，未來還將前往歐洲設廠，碰到不同國家設廠引起的爭議，台積電都以「企業文化差異」來解釋，表示仍在學習中，若無法解決時，最後秘密武器就是從台灣派「台勞」支援。不過，台積電想真正成為國際大廠，顯然學習「文化差異」的速度得加快。
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