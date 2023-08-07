〈財經主筆室〉台積電美日設廠兩地反應大不同 背後真相到底為何？

台積電(2330)美日設廠最近新聞不少。諸如「 台積電美國廠進度延宕！美工會嗆『找藉口引進低薪外勞』」。 日本廠則因台積電薪資水準遠超過其他日本廠， 讓當地企業叫苦連天。美日兩地民眾反應大不同， 背後真相到底如何呢？歸根究底都與薪資有關， 只能說美日薪資水準不同，必然引起不同的反應？

「台積電熊本廠辦公大樓傳本月啟用？」 成為最近日本媒體大幅報導的熱門新聞，其中， 日本富士新聞網報導，台積電熊本廠部分設施將在8月啟用， 啟用的設施為廠區東側的辦公大樓，且來自台灣的350名工程師加 上親屬約750人，將陸續在8、9月前往日本。

日媒也報導，台積電給新鮮人的薪資待遇優於當地水準，起薪約28 萬日圓(約台幣6.28萬元)，新鮮人起薪待遇羨煞日企， 且台積電熊本廠開出的時薪3,000日圓，是其他企業的3倍， 若全勤加上津貼，月薪可達61萬日圓(約13.7萬台幣)， 遠超過其他日本廠商薪資水準，讓當地企業叫苦連天。

台積電董事長劉德音在7月20日法說會中坦言，美國亞利桑那州廠 4奈米廠將延至2025年量產， 最主要就是該廠由於安裝設備的專業人員數量不足， 需要從台灣調派經驗豐富的相關專業人員， 此舉讓當地工會領袖投書媒體， 批評台積電只是利用進度延遲當藉口，想要引進低薪的外籍勞工。

台積電事後發布聲明稱，由於台積電正在最尖端且精巧的製造設施中， 處理最先進和精密設備的關鍵階段， 需要有熟練經驗的專業人員來執行特定工程， 暫時從台灣調派這些專業人員來支援相關工作， 以支持晶圓廠邁向量產，不會影響當地的1.2萬名現場員工配置， 也不影響台積電在美招聘工作。

其實，美日兩地的工會、企業或民眾會有不同反應， 最主要應該與每個國家薪資水準的差異有關，若以美、日、 台灣甚至台灣競爭大國: 南韓等不同國家薪資水準來比較看看，就能了解這些差異性。

美國現有20個州採行聯邦7.25美元時薪(約新台幣231元)基本 工資標準，而30個州和華盛頓特區則高於聯邦規定，而美國有26 個州自2022年起將最低時薪調漲至15美元(約新台幣478元 )，而台積電美國廠位於的亞利桑那州，目前每小時最低薪資是13 .85美元(約新台幣441元)。

而日本的每小時基本薪資，今年7月在政府及勞工總會達成共識傳出 好消息，確定最低時薪由961日圓(216元)上調至1,002 日圓(約新台幣226元)，是首次突破千圓水準， 創有史以來最大調幅，預估10月實施。

南韓最低薪資近日也告確定， 南韓最低工資委員會日前召開全體會議，敲定南韓2024年最低時 薪為9,860韓圜（約新台幣224元），較2023年的9, 620韓圜，約新台幣219元）上漲2.5%。

台灣現行的基本薪資，2023年基本工資月薪由去年的 25, 250 元調升至 26,400 元，調幅 4.56%， 時薪由去年168元調升至176元，調幅為 4.8%。 根據外傳消息，根據消費者物價指數(CPI)，2024年基本工 資有望調升3.22%，月薪可能調升至約27,250元，時薪約 182元，但結果仍待勞動部薪資調整委員會商議後作最後的決定。

根據上述國家基本薪資來看，台灣的薪資水準雖然是最低， 但根據台積電去年全球員工總體薪酬的中位數約新台幣233萬元， 直接員工平均整體薪酬高於100萬元來看， 每月平均收入約當台灣基本工資的4倍， 這個水準在日本當然會讓當地民眾稱羡，但對美國的勞方來說， 真的就是廉價勞工。

每個國家的薪資水準及職場文化皆不相同， 台積電繼台灣及中國兩地設廠後，如今將廠區擴大到美國、日本， 未來還將前往歐洲設廠，碰到不同國家設廠引起的爭議， 台積電都以「企業文化差異」來解釋，表示仍在學習中， 若無法解決時，最後秘密武器就是從台灣派「台勞」支援。不過， 台積電想真正成為國際大廠，顯然學習「文化差異」的速度得加快。