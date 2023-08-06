〈投資理財 - 焦點股〉三聯科技不受景氣影響 獲利配息穩定標的

台股正進入除權除息旺季，投資人可以開始依據前半年各上市櫃公司營運狀況，以及股利資訊，蒐尋優質標的，俟合理價格，規劃長期投資，三聯科技（5493），由於業務性質不受景氣影響，且經營穩健，股利穩定，值得投資人追蹤注意。

三聯科技成立於1967年2月，迄今已56年，2001年上櫃迄今，已23年，是一家保守穩健的好公司。公司長期經營電子科技事業，以及自動化監測，雙軌並行，發展出包括系統整合、工業機械設備、微電子製程設備等三大業務重心，長期累積下豐厚的資產，每股淨值達33.09元。

由於業務性質特殊，三聯不畏景氣寒流，承攬高科技產業、公民營專業工程需要，只要政府還在動，就不怕沒有生意上門。包括高雄捷運、高鐵土木工程、台北捷運新莊線、蘆洲線、土城線、內湖線，以及半導體產業封裝等設備，都是三聯的業務範圍，並已成功跨進兩岸及美國市場，增加營收及獲利。

談到三聯科技，如果深入 追蹤它的背景，原來它與中台灣勤美集團（1532）、喬山健康科技（1736）、太平洋自行車，都是關係企業，交叉持股，互相扶持，已成為中台灣殷實的企業集團。勤美集團包括鑄造、不動產、飯店、商場等事業，「勤美璞真」是台北十大豪宅建案之一，市場耳熟能詳。

太平洋自行車迄今不願上市櫃，走高品質路線，每輛三萬元起跳的「Birdy」高性能折疊車，技術層次獨特，迄今仍為同業稱道，難以仿製，喬山健康科技是全球商用健身品材第二大品牌，更是家用健身器材第一大品牌，並已收購日本最大按摩椅「富士醫療器」，四合一成為中台灣重量級的企業集團。

三聯並與日本多摩化學合資設立「三聯科技」，主要提供半導體與光電產業高純度品質特用材料，產品包括顯影液、薄膜形成液與多酚類、化學機械研磨液，同時已代理日本多摩化學實驗室用高純度化學藥劑，使三聯順利跨入電子材料供應領域，擴大業務範圍，避免國際經濟不景氣的風險。

三聯科技另與世界級化學大廠合作，代工生產高品質化學產品，以及電子材料業務，主要客戶有台積電、捷時雅、華立新竹、群創、聯電、世界先進、美光晶圓、AETW旭硝子、默克先進科技，提供各種科技產品，包括顯像液、研磨液、銅電渡液、薄膜形成液、酸劑等，品項多，成為台灣半導體科技產業的重要夥伴。

三聯科技並另外發展專業的環境監測業務，對於地震、氣候變遷異常、橋樑檢測等業務，都已開發出獨特的監測、監控模式，透過微振動感技術環境監測與系統整合，達到地震防災目標。業務可分為震前預警，在強震前5至10秒前提出，防災連動2至5秒完成，安全評估震後5至10分提出，對於位處地震帶的國家，具有相當重要的意義，台灣位處地震帶，各企業都有需求，以做好防震防災準備。

為擴展業務範圍，三聯在美國成立子公司，積極發展道路、橋樑基建計劃，包括地震儀、氣象設備、橋樑檢測等，搶攻龐大商機。目前資本額4億6018萬元，資產總額48億6777萬餘元，負債總額21億7864萬餘元，財務狀況良好。至於獲利能力方面，今年第一季營業毛利率13.78% ，營業利益率3.1%，資產報酬率0.98%，股東權益報酬率1.72%，獲利狀況穩定。

三聯科技近年獲利及股利都很穩定，2019年每股獲利4.22元，配息2.53元；2020年每股獲利4.22元，配息2元；2021年每股獲利4.65元，配息3.1元；2022年每股獲利4.22元，配息2.8元，並已連續27年發放股利，合計配發現金52.8元，近5年平均殖利率為5.64%，適合存股族長期投資持有。

值此全球經濟不景氣時刻，如何找尋不受景氣影響標的，應審慎考慮，三聯科技多元化業務發展，擺脫不景氣威脅，今（2023）年第一季每股獲利1.33元， 比去年同期1.13元，成長15.04%，仍然保持穩定，在諸多科技類股，飽受不景氣衝擊之下，尤屬難得，同時又有56年根深蒂固的基礎，各方面條件應穩固，只要價格合適，不失為長期存股族值得考慮之投資標的。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★