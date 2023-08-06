阿里山地區唯一的高空無邊際戲水池與高空露天酒吧

暑假竟已過了一半，然而炎炎夏日的高溫仍然不斷考驗著我們的忍耐力。不必擔心，現在就帶著家人和摯友前往阿里山英迪格酒店避暑吧！為了讓您在山中找到一絲涼意，度過難忘的夏日，阿里山英迪格酒店隆重推出「酷涼一夏阿里山」系列活動 第二彈！

阿里山英迪格酒店是阿里山地區唯一擁有戲水池的飯店，頂樓的無邊際戲水池自啟用以來廣受旅客喜愛。這個夏天，您可以在水中舒暢地沁涼消暑，同時欣賞著令人嘆為觀止的山巒美景。頂樓的戲水池水溫穩定在約28-30度，天氣好時更能一覽遠方山巒與雲海景致，而在雲霧繚繞的時候，更宛如置身夢境。別忘了拿起相機，留下這裡的美麗風景，讓您的相簿充滿美好回憶。參與活動只需在社群平台上著三點式比基尼於戲水池拍照公開打卡並標註指定#tag，即可免費獲得「ALLIE 持采亮化UV防曬水凝乳(光肌茉桃香)」乙支，每房限兌換一份，數量有限，贈完為止。快來感受愜意的水中時光，一同留住夏日的美好！

ALLIE持采亮化UV防曬水凝乳(光肌茉桃香)，輕透水凝乳質地含有光感粒子，在擦防曬同時透出微微光澤，可提亮膚色、打造透明感，帶有淡雅茉莉白桃香，讓擦防曬也是一種享受！SPF50+ PA++++高效防曬力、極效防水耐汗*、抗摩擦，快來和ALLIE共同擁抱美好夏日陽光！(*通過80分鐘以上耐水測試)

而頂樓的高空露天酒吧 ’aveoveoyu bar 更是您不可錯過的夏日體驗。這裡不僅以獨特的「阿里山的浪漫」調酒組合吸引旅客，還推出多款獨家調酒，充分展現在地特色與當地食材的融合。讓您在高處俯瞰阿里山美景的同時，品味這裡的「鄰感」酒飲，絕對是您夏日生活中的另一番享受。活動期間，只需消費後拍照公開打卡，並標註指定#tag，即可免費獲得指定免費飲品乙杯！每筆消費限兌換乙杯，提供微甜氣泡酒、精選紅白酒、啤酒、各式茶款或軟性飲料等多種選擇。「阿里山的浪漫」調酒組合每組售價為980+10%（可折抵2人低消），每日限量僅2組，建議提前預約以享最佳體驗，預約電話：05-258-6800轉125。

「酷涼一夏阿里山系列活動 第二彈」將持續至2023年8月31日，好禮數量有限，送完為止！不要錯過這個難得的夏日盛事，快和親朋好友一同前來阿里山英迪格酒店，共度悠閒的夏季時光！除了豐富的活動內容外，阿里山英迪格酒店也提供優質的住宿體驗，讓您在阿里山的旅程更加完美。期待在阿里山英迪格酒店與您相見，共同創造一個充滿美好回憶的夏日！